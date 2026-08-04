Ieda Chaves é homologada candidata à reeleição em convenção lotada em Porto Velho

Por Assessoria

Publicada em 04/08/2026 às 11h23

Durante a convenção da Federação União Progressistas, nesta segunda-feira (3), o nome da deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) foi homologado como candidata à reeleição nas eleições de 2026, em Rondônia. O encontro lotou o auditório da Unopar, em Porto Velho, reunindo apoiadores, lideranças políticas, filiados e simpatizantes.

Em seu discurso, Ieda Chaves agradeceu a presença de todos e lembrou que quem está ali acredita no melhor para Rondônia. Também fez um balanço do mandato iniciado em 2023, quando foi eleita em sua primeira candidatura com 24.667 votos, sendo a mulher mais votada da história da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero).

"O trabalho que realizamos ao longo desses quase quatro anos me deixa muito tranquila para falar de cabeça erguida. Tenho a certeza de que tudo aquilo que assumimos como compromisso foi colocado em prática. Trabalhamos com responsabilidade, comprometimento e transparência em todas as causas que defendemos, sempre buscando resultados concretos para a população", disse.

Compromisso

Com o nome aprovado sob aplausos, Ieda Chaves busca o segundo mandato e destacou uma de suas bandeiras, além da defesa dos direitos das mulheres, da saúde, da educação e da assistência social.

"Queremos intensificar ainda mais esse trabalho, especialmente na causa animal. E, se Deus permitir, vamos atuar em parceria com o Governo do Estado para fortalecer as políticas públicas em todos os municípios de Rondônia, fazendo do nosso estado uma referência nacional nesta área", acrescentou.

Candidatura majoritária

Na ocasião, Ieda Chaves também defendeu a candidatura do esposo, Hildon Chaves (Progressistas) como governador. "É o melhor para o nosso estado, eu não tenho dúvidas. Estar reunido neste lugar ao lado do candidato ao Governo do Estado, Hildon Chaves, cuja gestão à frente da Prefeitura de Porto Velho foi marcada pela transparência, honestidade e responsabilidade na aplicação dos recursos públicos", segundo destacou a candidata. O candidato a vice-governador é Cirone Deiró (União Brasil).

Senado Federal

Ieda Chaves reforçou os nomes de duas mulheres ao Senado Federal: Mariana Carvalho (Republicanos) e Sílvia Cristina (PP). "Esses nomes reúnem experiência para continuar contribuindo com o desenvolvimento de Rondônia”.