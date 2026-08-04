Prefeitura de Porto Velho em parceria com o Sistema Faperon/Senar inicia novas turmas do Programa Alfa Campo no Centro de Convivência do Idoso 

Por Adaides Batista

Publicada em 04/08/2026 às 11h47

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), em parceria com o Sistema Faperon/Senar e o Sindicato dos Produtores Rurais de Porto Velho, iniciou novas turmas do Programa Alfa Campo no Centro de Convivência do Idoso (CCI). Os usuários passaram a contar com aulas nos períodos da manhã e da tarde, garantindo que mais idosos tenham acesso às atividades de alfabetização, princípios de informática para a inclusão digital.

As novas turmas atendem à crescente procura pelo curso, que vem despertando o interesse dos frequentadores do CCI por proporcionar novas oportunidades de aprendizado, desenvolvimento pessoal e fortalecimento da autonomia. As aulas acontecem no próprio Centro de Convivência, em ambiente adaptado e acolhedor, respeitando o ritmo e as necessidades de cada participante.

Além da alfabetização, os alunos desenvolvem conhecimentos de matemática básica e habilidades práticas para o cotidiano, como preenchimento de formulários, leitura de documentos e utilização de serviços públicos. O programa também oferece noções de informática, permitindo que os idosos aprendam a utilizar computadores, navegar na internet e acessar ferramentas digitais, promovendo maior independência e inclusão tecnológica.

A gerente do Centro de Convivência do Idoso, Sabrina Bianca, ressaltou que a ampliação das turmas demonstra o sucesso da parceria e o interesse crescente dos usuários pelas atividades educacionais.

Alunos desenvolvem conhecimentos de matemática básica e habilidades práticas para o cotidiano

"O entusiasmo das nossas pessoas idosas nos motivou a continuar com o Programa Alfa Campo para atender nossos usuários. Hoje temos turmas pela manhã e à tarde, permitindo que mais pessoas tenham acesso à alfabetização e à inclusão digital. Aprender não tem idade, e ver nossos usuários conquistando novos conhecimentos é motivo de orgulho para toda a equipe."

O secretário municipal de Inclusão e Assistência Social, Paulo Afonso, destacou que investir na educação da pessoa idosa é promover cidadania, autonomia e qualidade de vida.

“Essas novas turmas demonstram que nossas pessoas idosas querem aprender, superar desafios e participar cada vez mais da vida em sociedade. A parceria entre a Semias, Sistema Faperon/Senar e o Sindicato dos Produtores Rurais de Porto Velho está transformando vidas ao oferecer conhecimento, fortalecer a autoestima e promover a inclusão social e digital. Essa é uma política pública que valoriza a pessoa idosa e reconhece seu potencial de continuar aprendendo em qualquer fase da vida."

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, afirmou que a gestão municipal continuará investindo em ações que promovam o envelhecimento ativo e ampliem as oportunidades para a população idosa.

"Quando oferecemos educação, inclusão digital e oportunidades de aprendizado para nossas pessoas idosas, estamos promovendo cidadania e qualidade de vida. O Centro de Convivência do Idoso é um espaço de acolhimento, mas também de transformação. A ampliação dessas turmas reforça o compromisso da Prefeitura em desenvolver políticas públicas que valorizem quem tanto contribuiu para a história da nossa cidade."

Por meio da parceria entre a Semias, o Sistema Faperon/Senar Rondônia e o Sindicato dos Produtores Rurais de Porto Velho, o Centro de Convivência do Idoso segue ampliando as oportunidades de aprendizagem para seus usuários, fortalecendo as políticas públicas voltadas ao envelhecimento ativo, à inclusão social e à promoção da cidadania.

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