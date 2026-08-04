Alex Redano tem candidatura à reeleição homologada em convenção do Republicanos

Por Assessoria

Publicada em 04/08/2026 às 11h47

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, Alex Redano, teve sua candidatura à reeleição para deputado estadual homologada durante a convenção do Republicanos, realizada nesta segunda- feira. O evento reuniu lideranças políticas, prefeitos, vereadores, filiados e apoiadores de diversas regiões do estado.

A convenção oficializou os candidatos da legenda e reforçou o projeto político da federação formada por Republicanos e União Brasil, que terá Hildon Chaves como candidato ao Governo de Rondônia. A composição também conta com nomes de destaque como Mariana Carvalho e a deputada federal Sílvia Cristina, fortalecendo a aliança para as eleições deste ano.

Durante o evento, Alex Redano agradeceu a confiança do partido e afirmou que seguirá trabalhando pelo desenvolvimento de Rondônia.

“Recebo essa missão com muita responsabilidade e gratidão. Nosso compromisso continua sendo trabalhar por Rondônia, ouvindo as pessoas, fortalecendo os municípios e buscando soluções que melhorem a vida da população”, destacou.

Ao longo do mandato, Redano destinou recursos para obras de infraestrutura, saúde, educação, agricultura familiar e aquisição de equipamentos para os municípios, consolidando sua atuação principalmente no interior do estado.

Com a candidatura homologada, Alex Redano inicia oficialmente a campanha em busca de mais um mandato na Assembleia Legislativa, integrando uma das principais alianças políticas que disputarão as eleições de 2026 em Rondônia.