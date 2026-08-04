Cras Elizabeth Paranhos conclui curso de Corte e Costura e celebra novas oportunidades para mulheres 

Por Adaides Batista

Publicada em 04/08/2026 às 12h02

O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Elizabeth Paranhos, vinculado à Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias) da Prefeitura de Porto Velho, realizou, na tarde de segunda-feira (3), o encerramento do Curso de Corte e Costura. A capacitação reuniu mulheres atendidas pela unidade e marcou mais uma importante ação voltada à qualificação profissional, inclusão produtiva e fortalecimento da autonomia financeira das famílias acompanhadas pela Proteção Social Básica.

Desenvolvido em parceria com o projeto Capacita em Rede, o curso proporcionou 50 horas de atividades teóricas e práticas, permitindo que as participantes desenvolvessem habilidades na área de corte e costura e se preparassem para ingressar no mercado de trabalho ou iniciar o próprio negócio. 35 alunas, de 40 inscritas, conseguiram concluir o curso.

A cerimônia de encerramento foi marcada por um momento de confraternização entre alunas, professora e convidados. Durante o evento, as participantes compartilharam experiências e destacaram a importância da capacitação para o fortalecimento da autoestima, da independência financeira e da construção de novas perspectivas de vida.

Luciana Nascimento, que está deixando a coordenação do Cras Elizabeth Paranhos para assumir uma nova missão, fez questão de participar do encerramento da capacitação. Na ocasião, destacou que a conclusão do curso representa o início de uma nova etapa na vida das participantes, marcada por novas oportunidades e perspectivas.

"Ver essas mulheres concluindo essa capacitação é motivo de muito orgulho para toda a equipe do Cras. Mais do que ensinar uma profissão, o curso despertou sonhos, fortaleceu a autoestima e abriu portas para o empreendedorismo e a geração de renda. O compromisso do Cras é continuar oferecendo oportunidades que promovam autonomia e transformação social."

Durante a cerimônia de encerramento, também foi anunciado que, dentro de aproximadamente três meses, será ofertado o Curso Avançado de Corte e Costura. A nova capacitação será destinada às alunas que concluíram o módulo básico, proporcionando o aperfeiçoamento das técnicas aprendidas, o desenvolvimento de novas habilidades e uma preparação ainda mais qualificada para o empreendedorismo e o mercado de trabalho.

O secretário municipal de Inclusão e Assistência Social, Paulo Afonso, ressaltou que investir em qualificação profissional é uma das estratégias da gestão municipal para fortalecer a inclusão produtiva e ampliar as oportunidades para as famílias atendidas pela assistência social.

"Cada certificado entregue representa uma oportunidade de recomeço e de construção de um futuro melhor. A assistência social também se faz promovendo autonomia, oferecendo ferramentas para que as pessoas conquistem sua independência financeira e ampliem suas perspectivas de vida. Esse é o compromisso da gestão do prefeito Léo Moraes: investir em capacitação, inclusão produtiva e geração de oportunidades para quem mais precisa."

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destacou que iniciativas como essa demonstram o papel transformador da assistência social quando aliada à qualificação profissional.

"Nosso objetivo é fazer da assistência social um instrumento de emancipação das pessoas. Quando uma mulher adquire uma profissão, ela amplia suas possibilidades de trabalho, fortalece sua autonomia e contribui diretamente para o desenvolvimento da sua família. Vamos continuar investindo em ações como essa, que geram oportunidades, promovem dignidade e transformam vidas."

Um dos momentos mais emocionantes da confraternização da conclusão do curso aconteceu quando as concluintes compartilharam seus depoimentos. Em relatos marcados pela gratidão e pela superação, as participantes falaram dos desafios enfrentados ao longo da capacitação, da disciplina necessária para manter a frequência nas aulas e da satisfação de concluir o curso. Cada testemunho revelou histórias de perseverança, sonhos renovados e esperança em um futuro com mais oportunidades, emocionando todos os presentes. Todas foram unânimes em elogiar o método e a paciência da professora Maria Inês.

A conclusão do Curso de Corte e Costura reafirma o compromisso da Semias em desenvolver ações que integrem proteção social, qualificação profissional e inclusão produtiva. Por meio da rede de CRAS, a Prefeitura de Porto Velho segue ampliando o acesso da população a capacitações que fortalecem o empreendedorismo, incentivam a geração de renda e promovem a melhoria da qualidade de vida das famílias atendidas pelo Sistema Único de Assistência Social (Suas).

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