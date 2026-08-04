Quero dar última chance antes de decapitação, diz Trump sobre Irã

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 04/08/2026 às 10h58

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (3) que "quer dar ao Irã todas as últimas chances antes da decapitação", após dizer que o regime do país dá sinais dúbios e que deve escolher entre um acordo ou e "rendição total".

"A liderança iraniana é inacreditavelmente dúbia. Eles pedem uma reunião -alguns diriam que 'imploram'- as conversas começam, com outras já marcadas para o futuro imediato, e então dizem de forma aberta e orgulhosa que não estão tendo nenhuma conserva [com os EUA]", afirmou o republicano em um post na Truth Social. Trump ainda disse que o bloqueio ao estreito de Hormuz se mantém e que continuará até que haja um acordo ou a "rendição total" da República Islâmica.

Horas depois, o americano afirmou que as negociações "estão ocorrendo" e defendeu que "esta é a última chance de eles assinarem um bom documento" de acordo. "Tomara que o Irã caia em si", disse Trump. As declarações ocorrem após Teerã afirmar mais cedo nesta segunda que não há negociações em andamento com Washington, contradizendo falas de Trump feitas um dia antes.

No domingo (2), o presidente americano afirmou que uma nova rodada de negociações com Teerã começaria nesta segunda e que, por isso, ele havia suspendido novos ataques contra o país persa.

Durante o fim de semana, o republicano repetiu um padrão que vem se consolidando nos últimos meses de conflito. Trump anuncia planos para lançar uma ofensiva contra o Irã, apenas para recuar no último momento.

"Não estou procurando matar pessoas", disse Trump a bordo do Air Force One no domingo. "Neste momento, o que estamos fazendo é conversar com eles, na forma de uma negociação. Isso começa amanhã à tarde", afirmou, sem dar mais detalhes das supostas conversas.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei, negou a afirmação nesta segunda. Segundo ele, Teerã não tem planos de receber delegações estrangeiras nem de enviar negociadores ao exterior nos próximos dias.

Baghaei acrescentou que todos os negociadores iranianos estão atualmente no país, com exceção do ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, que está em uma peregrinação religiosa no Iraque. As únicas conversas em andamento, segundo ele, são com Omã sobre a gestão do estreito de Hormuz.

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Em diversas ocasiões, Trump ameaçou recorrer à ação militar apenas para, posteriormente, citar contatos diplomáticos como motivo para recuar. Desta vez, não foi diferente. O presidente ameaçou atacar o Irã "com muita força", mas o presidente voltou atrás ao afirmar que a estrutura de um acordo já estava sobre a mesa.

"No momento, não estamos negociando com os Estados Unidos. Nossas negociações são com Omã para garantir a passagem pelo estreito de Hormuz", disse Baqhaei a jornalistas, ao negar as declarações de Trump.

Hormuz tornou-se um dos principais obstáculos nos esforços para encerrar o conflito. O Irã fechou essa rota, disparando contra navios comerciais que tentassem furar o bloqueio. Antes da guerra, a passagem pelo estreito era livre, mas agora Teerã insiste em manter o controle e cobrar pedágios, algo que Washington rejeita.

Baqhaei declarou à televisão estatal que um acordo com Omã estava prestes a ser concluído

O Irã vem rejeitando publicamente qualquer negociação com Washington desde que um memorando de entendimento firmado em junho, destinado a encerrar o conflito, fracassou no mês passado.

Trump ainda não alcançou os objetivos que estabeleceu no início da guerra: desmantelar o programa nuclear iraniano, reduzir sua capacidade de atacar rivais regionais e criar condições para que os iranianos derrubem seu governo clerical.