Viúva de Leandro posa com o filho, e semelhança com o sertanejo choca fãs:

Por R7

Publicada em 04/08/2026 às 09h39

Os fãs de Leandro, irmão e dupla de Leonardo e que morreu em decorrência de um câncer aos 36 anos em 1998, ficaram chocados com o clique compartilhado pela viúva do sertanejo, a empresária Andréa Mota, na sexta-feira (31). Na foto, ela aparece ao lado do filho que teve com o cantor, o jovem Leandro, de 28 anos.

“Meu Leandrinho”, escreveu ela na legenda da publicação feita no Instagram.Os seguidores logo comentaram a semelhança entre pai e filho. “A cara do pai”, afirmaram alguns. “Lindo como pai”, declarou uma. “Impossível não lembrar dele, Leandro, que saudade”, declarou mais uma.

O sertanejo também era pai de Thiago Costa, de 41 anos, de seu relacionamento com Célia Gonçalves — o rapaz chegou a ter uma dupla com o primo Pedro Leonardo, filho de Leonardo — e de Leandro Borges, que teve a paternidade confirmada após a morte do sertanejo, fruto de um romance com Sebastiana Borges.