Instrutor da CBF Cláudio José ministra aula de Controle de Jogo no curso de formação de novos árbitros

Por FFER

Publicada em 04/08/2026 às 09h09

O Curso de Formação de Novos Árbitros da Federação de Futebol do Estado de Rondônia segue a todo vapor proporcionando qualificação e capacitação através de conteúdos atualizados e com profissionais de alto nível do futebol brasileiro, como por exemplo a aula desta segunda feira ministrada pelo Instrutor da CBF Cláudio José de Oliveira que trouxe aos cursando tudo sobre Controle de Jogo, explorando conceitos principais como autoridade, prevenção, comunicação, técnicas de gestão, firmeza, empatia, leitura de jogo e o uso dos cartões, entre outras, durante aproximadamente três horas Cláudio apresentou conteúdo, tirou dúvidas e exemplificou os conceitos de controle de jogo aos cursandos de Rondônia.

Cláudio José de Oliveira é instrutor da CBF há mais de 20 anos, graduado em Educação Física pela Universidade Castelo Branco, pós-graduado em Psicomotricidade e Pedagogia do Movimento (UGF). Atualmente é professor de Educação Física da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, com experiência em atuação na área da Educação Física Escolar e treinamento desportivo, foi árbitro assistente do quadro da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro e da Confederação Brasileira de Futebol.