Real Porto goleia Atlética e se classifica para as quartas de final da Copa Regional

Por Pimenta Virtual

Publicada em 03/08/2026 às 15h26

Depois de estrear com derrota na competição, o Real Porto, de Porto Velho, mostrou por que é considerado um dos grandes favoritos ao título e deu uma resposta dentro de campo na tarde deste domingo (2). A equipe goleou a Atlética F.C./Frutos F.C., de Vilhena, por 5 a 1, no Complexo Esportivo Geraldão, em Pimenta Bueno, garantindo a classificação para as quartas de final da Copa Regional de Futebol Society 2026.

Precisando vencer por uma boa diferença de gols para não depender de outros resultados, o Real Porto entrou em campo pressionando desde os primeiros minutos. Logo no início da partida, Ariel desperdiçou uma cobrança de pênalti, defendida pelo goleiro Jackson, mas a equipe não se abalou e continuou dominando completamente as ações do jogo.

Ainda no primeiro tempo, Ariel se recuperou do pênalti perdido e abriu o placar. Na sequência, Levi ampliou para 2 a 0, resultado que já colocava o time da capital muito próximo da classificação.

Na etapa final, o Real Porto manteve a intensidade, envolveu a equipe vilhenense e transformou a vitória em goleada. A Atlética ainda conseguiu descontar, mas não teve forças para reagir diante do volume de jogo apresentado pelo adversário.

O placar final de 5 a 1 confirmou a classificação do Real Porto e encerrou a participação da Atlética na competição.

Além da vitória, chamou a atenção a postura da equipe comandada pelo técnico Maurício Bezerra de Menezes, o Mister Maurição. Após um primeiro dia de competição abaixo das expectativas, o atual campeão estadual apresentou um futebol muito mais organizado, com marcação forte, intensidade na recuperação da bola e qualidade ofensiva, justificando o favoritismo apontado antes do início da Copa.

Com a vaga garantida nas quartas de final, o Real Porto segue vivo na luta pelo título e agora volta suas atenções para a fase eliminatória, onde enfrentará um dos principais candidatos ao troféu em um duelo que promete fortes emoções.

A Copa Regional de Futebol Society 2026 reúne 24 equipes, cerca de 480 atletas, nas categorias masculina e feminina, representando 11 municípios de Rondônia, consolidando-se como uma das maiores competições de futebol amador do estado.

Os jogos acontecem no Complexo Esportivo Geraldão, em Pimenta Bueno, com transmissão ao vivo pelo canal da TopNet TV no YouTube.