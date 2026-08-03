CRAS fortalecem vínculos familiares e promovem cidadania com ações voltadas às crianças, adolescentes e mulheres

Por Natália Pessoa

Publicada em 03/08/2026 às 16h02

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf), realizou, ao longo das últimas semanas, uma série de atividades nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), reforçando o compromisso com a proteção social, o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e a promoção da cidadania entre crianças, adolescentes e adultos atendidos pelos serviços socioassistenciais do município.

As ações envolveram encontros do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), com atividades desenvolvidas nos CRAS Jardim dos Migrantes, Roda Moinho e São Francisco.

Entre os destaques da programação esteve um passeio socioeducativo promovido pelo CRAS Jardim dos Migrantes em alusão ao Julho Coral. A atividade reuniu crianças e adolescentes em um momento de lazer, integração e convivência, reforçando o direito ao brincar e ao lazer previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Durante os encontros do SCFV, também foram trabalhados temas essenciais para a formação cidadã, como responsabilidade, direitos e deveres das crianças e adolescentes, combate ao trabalho infantil e a importância da frequência escolar. As atividades foram conduzidas de forma lúdica e participativa, incentivando a reflexão sobre valores, respeito, convivência e o papel de cada criança na construção de uma sociedade mais consciente e solidária.

No CRAS São Francisco, famílias acompanhadas pelo PAIF e pelo SCFV participaram de uma palestra sobre os direitos e deveres das crianças e adolescentes. A ação utilizou uma linguagem acessível para aproximar o tema da realidade das famílias, promovendo diálogo, conscientização e fortalecimento da proteção integral prevista no ECA.

Já no CRAS Roda Moinho, o grupo “Mulheres de Valor” promoveu um momento de acolhimento, troca de experiências e fortalecimento da autoestima, destacando o protagonismo feminino e a importância da valorização das mulheres na família e na comunidade.

Também durante a semana, o CRAS Jardim dos Migrantes realizou um encontro do PAIF para orientar as famílias sobre o funcionamento do serviço, esclarecendo seu papel no fortalecimento dos vínculos familiares, no acesso aos direitos e na prevenção de situações de vulnerabilidade social.

Por meio dessas ações, a Prefeitura de Ji-Paraná e a Semasf seguem fortalecendo a rede de proteção social do município, oferecendo espaços de acolhimento, aprendizado e convivência que contribuem para o desenvolvimento das famílias e para a construção de uma comunidade mais participativa, segura e solidária.