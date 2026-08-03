PVH+ permite denunciar maus-tratos a cães e gatos de forma prática e anônima

Por Danillo Cardoso

Publicada em 03/08/2026 às 16h21

A proteção dos animais ganhou mais um importante aliado em Porto Velho. Por meio do aplicativo PVH+, a população pode denunciar casos de maus-tratos contra cães e gatos de maneira simples, rápida e, se desejar, de forma anônima.

As denúncias são encaminhadas para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), responsável por realizar o resgate dos animais quando necessário e adotar as providências cabíveis.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destaca que a administração municipal tem atuado para fortalecer a fiscalização e responsabilizar quem pratica maus-tratos contra animais.

“Tratou mal, machucou ou agiu de forma errada com animal, vai ser multado e responsabilizado. Sabemos que a causa animal precisa avançar e estamos atentos, fazendo o possível para garantir esses avanços”.

Dentro do aplicativo, o cidadão encontra um formulário específico para registrar a ocorrência. O preenchimento é intuitivo e reúne informações que ajudam a equipe técnica a identificar e atender o caso com mais agilidade.

No formulário, é possível informar:

- um número de telefone para contato;

- o endereço onde ocorreu o caso;

- a data da ocorrência;

- detalhes sobre a situação de maus-tratos;

- o nome do possível agressor, caso seja conhecido;

- fotos e vídeos que sirvam como evidências.

Preenchimento é intuitivo e reúne informações que ajudam a equipe técnica a identificar e atender o caso com mais agilidade

Mesmo optando pelo anonimato, o denunciante pode fornecer um telefone para contato, caso a equipe da Sema necessite de informações complementares durante a apuração da denúncia.

O secretário da Sema, Arthur Borin, reforça que a participação da população é fundamental para que as equipes consigam identificar situações de violência, abandono e negligência contra os animais. “A denúncia da população é fundamental para que a equipe consiga chegar até os animais que estão em situação de risco. Quando o cidadão registra a ocorrência e fornece informações, fotos ou vídeos, ele ajuda a fiscalização a agir com mais rapidez e eficiência”.

O envio de registros fotográficos e vídeos é fundamental para fortalecer a denúncia, auxiliando na identificação da situação e permitindo uma resposta mais eficiente dos órgãos responsáveis.

A Prefeitura de Porto Velho reforça que a participação da população é essencial para combater os maus-tratos aos animais. Ao denunciar situações de abandono, violência, negligência ou qualquer outra forma de abuso contra cães e gatos, o cidadão contribui para a proteção da vida animal e para a promoção do bem-estar dos animais no município.

Com o PVH+, o processo de denúncia se torna mais acessível, incentivando a colaboração da comunidade e fortalecendo as ações de fiscalização e resgate realizadas pela Sema.

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