Prefeitura de Jaru abre, na próxima segunda-feira (10), inscrições para exames na Carreta do Hospital de Amor

Por assessoria

Publicada em 03/08/2026 às 16h23

A Prefeitura de Jaru, através da Secretaria Municipal de Saúde – Semusa, anuncia que as inscrições para os atendimentos da Unidade Móvel do Hospital de Amor terão início na próxima segunda-feira (10) e serão encerradas na sexta-feira, dia 14 de agosto.

A ação da Carreta do Hospital de Amor acontecerá no mês de outubro, e contemplará os exames de mamografia, exame preventivo do câncer do colo do útero e avaliação e orientação para prevenção do câncer de pele e de boca.

Para se inscrever, é necessário ir ao Centro Especializado de Saúde da Mulher, localizado na rua Sebastião Cabral de Souza, nº 2662, no Setor 04.

O agendamento de pacientes será realizado das 7h30 às 17h30, mediante apresentação dos seguintes documentos (versão original e cópia): carteira de identidade, CPF, cartão SUS e comprovante de endereço.

A secretária de saúde, Jaíne Barboza, frisou que o dia e horário dos atendimentos será informado via telefone/WhatsApp pela equipe da Semusa. “É importante lembrar que as cópias dos documentos devem ser fornecidas em apenas uma folha, para facilitar a organização dos cadastros”, explicou.