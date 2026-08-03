Cidadania em Movimento realiza mais de 400 atendimentos em Vila da Penha e Abunã 

Por Adaides Batista – Dadá

Publicada em 03/08/2026 às 16h17

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), realizou, na última sexta-feira (31), em Vila da Penha, e no sábado (1º), em Abunã, mais uma edição do Projeto Cidadania em Movimento, promovendo um grande mutirão de serviços gratuitos que beneficiou centenas de moradores.

Ao todo, foram realizados 469 atendimentos, sendo 277 em Vila da Penha e 192 em Abunã. Durante os dois dias, a população teve acesso a serviços nas áreas de inclusão, assistência social, documentação, orientação jurídica, programas sociais, habitação, mobilidade, meio ambiente e garantia de direitos.

Em Vila da Penha, os atendimentos aconteceram na Escola Municipal Santa Júlia. Já em Abunã, a ação foi realizada na Escola Municipal Marechal Rondon. A iniciativa reuniu secretarias municipais, órgãos estaduais e instituições parceiras, aproximando os serviços públicos da população que vive distante da área urbana e facilitando o acesso a direitos essenciais sem a necessidade de deslocamento até a capital.

Entre os serviços ofertados estiveram a emissão da Carteira da Pessoa Idosa, ID Jovem, Carteira da Pessoa com Deficiência (PCD), Carteira da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Passe Livre Estadual para idosos, cadastramento e atualização do Cadastro Único (CadÚnico), orientações sobre o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), emissão de segunda via de documentos, atendimento jurídico gratuito, informações sobre benefícios sociais, Carteira de Trabalho Digital, seguro-desemprego, regularização fundiária, orientações habitacionais, ações educativas de trânsito, Rua de Lazer, Tarifa Social de Energia Elétrica, exame de vista, corte de cabelo masculino, castração de animais e entrega de ração.

O secretário municipal de Inclusão e Assistência Social, Paulo Afonso, acompanhou pessoalmente a realização da ação no dois locais. Em Vila da Penha e em Abunã, ele percorreu os espaços de atendimento, conversou com moradores, ouviu as demandas da comunidade e acompanhou de perto o trabalho desenvolvido pelas equipes e instituições parceiras.

Ao final das visitas, o secretário destacou a importância da iniciativa para fortalecer a presença da Prefeitura nos distritos e elogiou o empenho dos servidores envolvidos na ação.

"É muito importante acompanhar de perto esse trabalho e conversar diretamente com a população para compreender suas necessidades. O Cidadania em Movimento cumpre exatamente esse papel: levar os serviços públicos para mais perto das pessoas. Quero parabenizar todos os servidores da Semias e das instituições parceiras pelo comprometimento e pela qualidade do atendimento prestado à comunidade. O resultado alcançado demonstra o compromisso de cada profissional com a inclusão social e com a cidadania."

O prefeito Léo Moraes ressaltou que a descentralização dos serviços públicos continua sendo uma das prioridades da gestão municipal.

"Levar os serviços públicos até os distritos significa garantir dignidade, respeito e cidadania para quem vive mais distante da sede do município. O Cidadania em Movimento demonstra a importância da atuação integrada entre Prefeitura e instituições parceiras para ampliar o acesso da população às políticas públicas."

Com mais esta edição, o Projeto Cidadania em Movimento reafirmou seu papel como uma das principais iniciativas itinerantes da Prefeitura de Porto Velho voltadas à promoção da inclusão social, fortalecendo a rede de atendimento e garantindo que os serviços públicos cheguem cada vez mais próximos da população dos distritos.

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