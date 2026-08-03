Últimos dias: Inscrições para o projeto Meu Pai Tem Nome se encerram na próxima sexta-feira, 07 de julho

Por Assessoria

Publicada em 03/08/2026 às 16h07

Atenção para os últimos dias. O prazo para se inscrever no Meu Pai Tem Nome, projeto da Defensoria Pública que promove o reconhecimento voluntário de paternidade e maternidade, está chegando ao fim, e se encerra no próximo dia 07 de julho, sexta-feira.

Pessoas em todo o estado podem se inscrever de maneira virtual pelo site da Defensoria Pública, ou presencialmente nos Núcleos da Instituição na capital e no interior, das 7h30 às 13h30. Em Porto Velho, o local de atendimento será o Núcleo da Zona Leste, localizado na Avenida José Vieira Caúla, nº 5371 Igarapé (próximo ao Skate Park).

Os atendimentos serão agendados para o dia 15 de agosto, data em que será realizado o Dia D do projeto, em um mutirão que vai mobilizar defensores(as) públicos(as), servidores(as) e colaboradores(as) de toda a instituição.

O Meu Pai Tem Nome é totalmente gratuito e tem como objetivo o reconhecimento oficial da paternidade e maternidade, biológica ou socioafetiva, com a inclusão do nome do pai ou da mãe na certidão de nascimento de pessoas que não têm esse registro. Para a edição de 2026, a expectativa é superar a marca de 430 atendimentos registrados em 2025, consolidando ainda mais a atuação da Defensoria Pública na garantia do direito à identidade, à dignidade e ao reconhecimento da própria história de adultos, crianças e adolescentes.

Serviço:

Projeto: Meu Pai Tem Nome

Inscrições: Site: https://www.defensoria.ro.def. br/meupaitemnome

Dia de realização do projeto: 15 de agosto

Público-alvo: Crianças, adolescentes e adultos que desejam realizar reconhecimento de paternidade ou maternidade

Documentos necessários: Documento pessoal com foto, CPF e certidão de nascimento da pessoa a ser reconhecida

Atendimento em Porto Velho: Núcleo da Zona Leste – Avenida José Vieira Caúla, nº 5371, Bairro Igarapé (próximo ao Skate Park)

Mais informações: canais oficiais da Defensoria Pública do Estado de Rondônia