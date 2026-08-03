Paula Fernandes posa de biquíni e manda recado dias após terminar namoro

Por R7

Publicada em 03/08/2026 às 15h49

Paula Fernandes ganhou uma enxurrada de elogios ao compartilhar cliques em que aparece de biquíni curtindo o dia em um resort neste sábado (1º). A cantora, de 41 anos, aparece sorridente nas imagens e mandou um recado, que muitos fãs interpretaram como uma indireta ao ex, comandante de jatos executivos Daniel Pereira.

“Jamais permita que alguém tire de você a liberdade de ser quem você é: sem máscara, sem culpa e sem medo. Porque a maior beleza de alguém é ter coragem de viver a própria verdade“, escreveu ela.

Nos comentários, a mãe de Paula, Dulce Souza, enviou uma mensagem de apoio para a filha. “Parabéns, minha filha, por assumir a própria vida, suas escolhas e suas verdades. Te amo.”

Paula confirmou o fim do namoro com o comandante de jatos executivos Daniel Pereira no dia 24 de julho. Segundo a equipe da cantora, o casal havia assumido o romance em maio e mantinha o namoro de maneira discreta desde então.

“Sim, ela está solteira. Estava conhecendo uma pessoa, mas faz tempo que não se encontram. A cantora está trabalhando no pré-lançamento do seu projeto 30 e Poucos Anos e segue acreditando no amor”, afirmou a assessoria em declaração à imprensa.