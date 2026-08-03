Lívia Andrade e Alex Poatan terminam romance; saiba o motivo

Por IG

Publicada em 03/08/2026 às 15h46

Ao que tudo indica, o romance entre Lívia Andrade e Alex Poatan chegou ao fim. Segundo informações de pessoas próximas ao lutador de MMA, os dois decidiram interromper o contato após um curto período de aproximação, que teve início em março deste ano.

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A principal razão para o afastamento teria sido a dificuldade de conciliar as agendas e rotinas agitadas de ambos. Enquanto Lívia vive em São Paulo, Poatan mora nos Estados Unidos. Segundo a revista Quem, a distância somada aos compromissos profissionais tornou a convivência entre eles ainda mais complicada.

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Lívia Andrade e Alex Poatan se conheceram durante as gravações de um episódio do programa "Domingão com Huck", da Globo, em março deste ano. As especulações sobre um romance passaram a ganhar força dias depois, após eles serem vistos juntos em um evento de MMA, no Rio de Janeiro.

Em julho, a apresentadora viajou aos Estados Unidos e compartilhou uma foto ao lado do atleta durante um treino. No registro, os dois aparecem frente a frente, reproduzindo a tradicional pose feita por lutadores. "O pontapé inicial foi dado hoje! E foi com um campeão, o time do Domingão já está pronto! Vai, Brasil", escreveu Lívia na legenda da publicação. A viagem aconteceu durante a cobertura da Copa do Mundo 2026.

Apesar dos boatos, Lívia Andrade e Alex Poatan não chegaram a assumir o romance publicamente. Segundo pessoas próximas do lutador, a relação não chegou a ser oficializada, já que ambos estavam aproveitando o momento para se conhecer mutuamente antes da decisão de seguirem apenas como amigos.