FFER abre credenciamento de imprensa para final do Rondoniense Sub-20

Por FFER

Publicada em 03/08/2026 às 14h20

A Federação de Futebol do Estado de Rondônia abriu o credenciamento para os profissionais de imprensa interessados em atuar na cobertura da grande final do Rondoniense Sub-20, entre Gazin Porto Velho e Ji-Paraná. A partida está marcada para o Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa, na BR 364 km 10 sentido Rio Branco. Para atuar na cobertura os profissionais de imprensa precisam preencher o formulário de credenciamento e chegar ao local da partida com a antecedência mínima de 30 minutos antes da bola rolar, ou seja, às 8h30 da manhã de sábado.

Para a segunda partida da final do Rondoniense Sub-20 Gazin Porto Velho e Ji-Paraná chegam em busca do título de forma diferente, a garotada do Galo da BR chega com a vantagem de jogar pelo empate após vencer o primeiro jogo por 2 a 1, para a Locomotiva só a vitória interessa, vitória simples por um gol de diferença leva a disputa para os pênaltis, vitória por dois gols o Gazin Porto Velho fica com o título.

O Gazin Porto Velho chega a final em busca do bicampeonato enquanto o Ji-Paraná tentar conquistar o quinto título da categoria. A competição garante o campeão na Copa do Brasil e também na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Para se credenciar basta clicar na aba Imprensa e preencher o formulário.