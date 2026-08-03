Fecomércio e autoridades e representantes das instituições públicas apresentam projeto

Por guajará notícias

Publicada em 03/08/2026 às 14h18

Iniciativa reúne instituições públicas, setor empresarial e forças de segurança em uma ampla estratégia de fortalecimento do turismo sustentável, da educação ambiental e da qualificação da população da Pérola do Mamoré.

Guajará-Mirim deu mais um importante passo rumo à consolidação de sua vocação turística. Na tarde desta quinta-feira (30), representantes do Sistema CNC/Fecomércio/Sesc/Senac, da Associação Comercial, Industrial e Serviços de Guajará-Mirim (ACISGM), dos Poderes Executivo e Legislativo, das Forças Armadas, das forças de segurança pública e de diversos segmentos da sociedade civil participaram da apresentação oficial do projeto "Cidade Turística", realizada no auditório da Associação Comercial.

O encontro simbolizou o início de uma ampla articulação institucional voltada à valorização das potencialidades naturais, históricas, culturais e ambientais do município, reconhecido como a Pérola do Mamoré e porta de entrada do Brasil na fronteira com a Bolívia.

Participaram da reunião o presidente da ACISGM, Raimundo Neves, o vice-presidente Delny Cavalcante, os diretores Anikely, Jairo, Nesvy e Márcio Brada, além do Tenente Valente (Exército Brasileiro), Tenente Cleuber (Polícia Militar), Tenente João Barros (Marinha do Brasil), Tenente Aguinaldo (Corpo de Bombeiros Militar), o presidente da Câmara Municipal Sargento Eliel Silvino, o vereador Elias Crispin e o representante do Senac/Fecomércio, Gentil Caetano, entre outras autoridades e convidados.

Durante a apresentação, os representantes da Fecomércio detalharam os objetivos do programa, que integra as comemorações dos 80 anos do Sesc e do Senac Nacional e dos 50 anos do Sesc e do Senac em Rondônia, promovendo ações voltadas à educação ambiental, à cidadania e ao fortalecimento do turismo sustentável.

O projeto busca desenvolver uma cultura de preservação ambiental aliada ao crescimento econômico, entendendo que o turismo moderno depende da conservação dos recursos naturais, da organização urbana e da preparação da população para receber visitantes com qualidade e hospitalidade.

Entre os principais objetivos específicos estão:

incentivar a coleta seletiva e o descarte correto de resíduos sólidos;

promover a conscientização ambiental entre estudantes da rede de ensino;

despertar o sentimento de cidadania e responsabilidade socioambiental;

estimular a criação de "cantinhos ecológicos" nas escolas;

fortalecer o turismo sustentável como alternativa de desenvolvimento econômico;

incentivar ações solidárias por meio da arrecadação de alimentos destinados às entidades assistenciais do município.

As atividades serão desenvolvidas por meio de duas frentes principais: a Jornada Educativa, destinada à formação e conscientização da comunidade escolar, e a Jornada Ecológica, voltada às ações práticas de preservação ambiental e valorização dos espaços públicos.

O projeto conta com a parceria da Associação Comercial de Guajará-Mirim, Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Turismo e do Sistema CNC/Fecomércio/Sesc/Senac/Instituto Fecomércio, além dos Sindicatos Empresariais.

Turismo como vetor de desenvolvimento

Para o presidente da Associação Comercial, Industrial e Serviços de Guajará-Mirim (ACISGM), Raimundo Neves, a iniciativa representa um novo momento para o município.

Segundo ele, a união entre as instituições permitirá não apenas fortalecer o potencial turístico da cidade, mas também preparar a população para aproveitar as oportunidades econômicas que o setor poderá gerar, por meio da qualificação profissional, do empreendedorismo e da valorização das riquezas naturais e culturais da região.

O presidente da Câmara Municipal, Sargento Eliel Silvino, destacou que a parceria chega em um momento oportuno para Guajará-Mirim.

De acordo com o parlamentar, cidades que pretendem se consolidar como destinos turísticos precisam investir na preparação de seus moradores, oferecendo atendimento qualificado, serviços de excelência e receptividade aos visitantes. Para ele, a iniciativa beneficiará diretamente a população, o comércio local e toda a cadeia econômica ligada ao turismo.

Já o presidente da Fecomércio Rondônia, Raniery Araújo Coêlho, ressaltou que o projeto representa um compromisso da instituição com o desenvolvimento regional.

Segundo ele, Guajará-Mirim possui características únicas, especialmente por sua localização estratégica na fronteira com a Bolívia, além de um expressivo patrimônio ambiental, histórico e cultural que pode transformar o município em uma referência do turismo amazônico sustentável.

Raniery afirmou que a Fecomércio sente-se honrada em contribuir com uma iniciativa que fortalece a economia local, incentiva a preservação ambiental e promove a qualificação da comunidade para receber visitantes, consolidando um modelo de desenvolvimento baseado na sustentabilidade.

Ao final do encontro, empresários, autoridades e representantes das instituições presentes manifestaram entusiasmo com o início da parceria, destacando que a união entre o poder público, a iniciativa privada e as entidades representativas cria um ambiente favorável para impulsionar o turismo, gerar empregos, movimentar a economia e fortalecer a imagem de Guajará-Mirim como um dos principais destinos turísticos da região Norte.