Cavalgada da ExpoAgro Rodeio movimenta Cerejeiras com a presença de Ezequiel e Wiveslando Neiva

Por Assessoria

Publicada em 03/08/2026 às 15h09

Os candidatos a deputado federal, Ezequiel Neiva (PL), e o deputado estadual, Wiveslando Neiva (PL), escolhidos em convenção participaram, no último domingo (2), da cavalgada da V ExpoAgro Rodeio de Cerejeiras. O evento reuniu produtores rurais, famílias e amantes da tradição sertaneja, marcando a abertura das festividades agropecuárias.

Mais de 300 cavaleiros participaram da cavalgada, que percorreu as principais ruas da cidade, levando alegria, cultura e fortalecendo as tradições do Cone Sul. O desfile reuniu comitivas e contou com a presença de centenas de pessoas que acompanharam a programação.

Durante a participação no evento, Ezequiel Neiva ressaltou a importância da cavalgada e da feira agropecuária para a economia e para a valorização das tradições locais. “A cavalgada da ExpoAgro representa a força do homem e da mulher do campo, além de preservar a cultura da nossa região. É um momento de confraternização entre as famílias e de fortalecimento do agronegócio, setor fundamental para o desenvolvimento de Rondônia. Fico muito feliz em participar de mais uma edição dessa grande festa”, destacou.

Wiveslando Neiva também enfatizou a importância da união das famílias e da preservação das tradições. “A cavalgada é um símbolo da nossa identidade e das nossas raízes. Ver tantas famílias reunidas, celebrando a cultura e a tradição do campo, mostra a força do nosso povo e a importância de manter vivas essas manifestações que fazem parte da história da nossa região”, afirmou.

A V ExpoAgro Rodeio de Cerejeiras inicia na quinta-feira (6) e vai até domingo (9), no Parque de Exposições Toninho Campo Grande, em Cerejeiras. O evento contará com entrada gratuita, viabilizada por meio de recurso destinado pelo deputado estadual Ezequiel Neiva para Associação Agropecuária de Cerejeiras (Agrocer), além de uma programação voltada ao entretenimento, à cultura e ao fortalecimento do agronegócio regional.