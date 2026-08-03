Fernando da BlueRay é oficializado pelo PSD e defende Rondônia mais forte em Brasília

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 03/08/2026 às 15h15

O Partido Social Democrático (PSD) homologou, no último sábado (1º), durante convenção partidária realizada em Porto Velho, o nome do empresário Fernando Vilas da BlueRay para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados nas Eleições Gerais de 2026.

Após a escolha, Fernando afirmou que recebe a decisão partidária com gratidão e responsabilidade. “Recebo essa missão com gratidão, responsabilidade e o compromisso de trabalhar por uma Rondônia cada vez mais forte”, declarou em publicação nas redes sociais.

Em conversa com a imprensa, Fernando explicou que decidiu colocar o nome à disposição por entender que Rondônia precisa fortalecer sua representação política e institucional em Brasília. Para o empresário, uma atuação mais próxima do governo federal é fundamental para atrair investimentos e viabilizar projetos estruturantes para o estado.

Entre os temas apresentados está a ampliação da participação da União no financiamento da saúde pública. Fernando defendeu a busca por investimentos federais e a abertura do debate sobre a implantação de um hospital federal em Rondônia, como forma de dividir responsabilidades e melhorar o atendimento oferecido à população.

O empresário também recordou que importantes obras de infraestrutura de Rondônia foram realizadas com recursos federais, citando a pavimentação da BR-364, a Hidrelétrica de Samuel e o Hospital João Paulo II. Segundo ele, o estado precisa recuperar capacidade de articulação para assegurar novos investimentos nas áreas de saúde, energia, logística e desenvolvimento econômico.

Durante a entrevista, Fernando apresentou ainda sua experiência empresarial e associativista. Ele destacou que a indústria de bebidas administrada por sua família está presente em cinco estados e mencionou o trabalho desenvolvido a partir de 2021 na Associação Comercial e Industrial de Ariquemes, com ações voltadas à infraestrutura, ao ambiente de negócios e ao fortalecimento do setor produtivo.

Nascido em Rondônia e integrante de uma família estabelecida no estado desde a década de 1970, Fernando afirmou que sua trajetória lhe permitiu acompanhar de perto as transformações e os desafios enfrentados pela população. “Está na hora de virarmos a página e voltarmos a ter representatividade em Brasília”, finalizou.