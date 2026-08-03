Dois suspeitos ligados à morte de influencer em live são presos no México

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 03/08/2026 às 15h33

Dois homens investigados por diferentes participações no assassinato da influenciadora Valeria Márquez durante uma transmissão ao vivo foram presos em um intervalo de dois dias no México.

Iván Martín "N" é apontado como possível coautor do feminicídio. Ele foi preso hoje pela Promotoria de Jalisco, com apoio do Exército e da Guarda Nacional, segundo o jornal El Universal.

Ele teria participado antes, durante e depois do ataque. A Promotoria de Jalisco não detalhou, porém, qual função ele teria exercido no crime.

A prisão ocorreu durante uma operação em um imóvel no bairro de San Juan de Ocotán, em Zapopan. Duas armas, celulares e documentos foram apreendidos no local. A Promotoria não informou se alguma das armas foi utilizada no assassinato.

Ramón Ángel Álvarez Ayala, conhecido como "R1", é suspeito de participar da articulação do crime. Apontado como líder de uma célula ligada ao Cartel Jalisco Nova Geração, ele havia sido preso em 30 de julho durante uma operação das forças especiais do Exército mexicano em Jalisco.

A ligação entre "R1" e o feminicídio passa pelo filho dele, que continua foragido. Segundo a investigação, o rapaz mantinha um relacionamento com Valeria, havia feito ameaças contra ela e pediu ao pai que o crime fosse cometido.

As autoridades mexicanas ainda procuram pelo filho de "R1". As informações sobre o relacionamento, as ameaças e o pedido feito ao pai foram divulgadas pelo secretário de Segurança e Proteção Cidadã do México, Omar García Harfuch, e reproduzidas pelo Milenio.

"R1" foi preso inicialmente no âmbito da investigação sobre o assassinato do ex-prefeito de Uruapan Carlos Manzo. Ele é apontado como possível autor intelectual da morte do político, ocorrida em novembro de 2025. Os casos de Manzo e Valeria são investigados separadamente.

Os envolvidos na morte de Valeria teriam usado uma motocicleta e um carro branco para executar o crime e fugir. Imagens de câmeras públicas e particulares mostraram que os ocupantes da moto receberam auxílio do automóvel após o ataque, de acordo com o jornal local El Informador.

Valeria Márquez foi assassinada em 13 de maio de 2025 dentro do salão de beleza do qual era proprietária. O estabelecimento, chamado Blossom The Beauty Lounge, ficava em Zapopan, município da região metropolitana de Guadalajara.

A influenciadora, de 23 anos, fazia uma transmissão ao vivo pelo TikTok quando um homem que se apresentava como entregador entrou no estabelecimento. O agressor perguntou por Valeria e a atacou depois que ela confirmou sua identidade.

Policiais municipais foram chamados ao salão e confirmaram a morte. O caso passou a ser investigado pela Promotoria de Jalisco sob o protocolo de feminicídio.

Inicialmente, as autoridades disseram não ter encontrado ligação entre o assassinato e organizações criminosas. Mais de um ano depois, a investigação associou o crime à célula comandada por "R1" e apontou o filho dele como suspeito de solicitar a morte de Valeria.