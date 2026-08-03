Virginia Fonseca anuncia que irá se afastar das redes após cirurgia das filhas:

Por IG

Publicada em 03/08/2026 às 15h41

Virginia Fonseca anunciou em seu Instagram neste domingo (2) que irá se afastar das redes sociais para cuidar das filhas, Maria Alice, de 5 anos, e Maria Flor, de 3. Segundo a influenciadora, as meninas precisaram passar por uma cirurgia e ainda estão se recuperando.

“Hoje as Marias fizeram a cirurgia de amígdala e adenoide. Graças a Deus, foi tudo bem, correu como esperado e foi um sucesso”, disse Virginia.

A influenciadora contou que quer acompanhar de perto o pós-operatório e dar muito carinho para as meninas “do jeito que elas merecem”. “Vou ficar off das redes até a alta médica delas. Nesse tempo, vou tirar tudo só para elas, zero pressa, só querendo ficar grudada mesmo”, completou.

Zé Felipe, ex-marido de Virginia, republicou o post da influenciadora. Os dois, que se separaram em maio de 2025, são pais também de José Leonardo, de 1 ano.

Virginia estava bem ativa nas redes sociais, como sempre, mas principalmente ao voltar a compartilhar momentos de romance com o namorado, o jogador Vini Jr., com quem reatou recentemente. Os dois, aliás, não se desgrudaram desde que voltaram.