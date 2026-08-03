TRE cassa diplomas de dois vereadores após retotalização dos votos; confira nova composição da Câmara

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 03/08/2026 às 14h22

PORTO VELHO, RO - A Justiça Eleitoral homologou a retotalização dos votos das eleições municipais de 2024 para o cargo de vereador em Governador Jorge Teixeira e determinou a cassação dos diplomas expedidos em favor de André Wilian Almeida Oliveira, o Dedé Almeida, e Gelson Antônio Calvi, o Gelson Carioca.

A decisão foi assinada pelo juiz Luís Marcelo Batista da Silva, da 27ª Zona Eleitoral de Jaru, após o reprocessamento dos resultados da eleição proporcional no município.

A homologação foi realizada em cumprimento aos Acórdãos nº 23/2026 e nº 185/2026, proferidos pelo Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia no Recurso Eleitoral nº 0600335-28.2024.6.22.0027, além do Ofício nº 25/2026/CRIP, encaminhado pelo próprio TRE-RO.

As providências relacionadas à retotalização também tramitaram no Processo de Apuração de Eleição nº 0600235-73.2024.6.22.0027, conduzido pela 27ª Zona Eleitoral.

O procedimento começou após a Presidência do TRE-RO admitir um recurso especial eleitoral para análise em instância superior, mas sem conceder efeito suspensivo. Com isso, o Tribunal determinou o cumprimento imediato do julgamento regional.

A decisão do TRE-RO havia cassado o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários, o DRAP, do União Brasil para a disputa de vereador em Governador Jorge Teixeira. Também foram determinadas a anulação dos votos atribuídos à legenda e a realização de novos cálculos dos quocientes eleitoral e partidário.

Diante da determinação, o juiz Luís Marcelo Batista da Silva ordenou a publicação de edital para dar publicidade à audiência de retotalização, a intimação do Ministério Público Eleitoral e dos representantes dos partidos afetados e a comunicação à Presidência da Câmara Municipal.

O magistrado também determinou a atualização dos sistemas eleitorais, a exclusão dos votos da legenda atingida, a emissão dos relatórios oficiais e a expedição de novos diplomas caso o reprocessamento alterasse a lista de eleitos ou a ordem dos suplentes.

A sessão de retotalização foi posteriormente marcada para 30 de julho de 2026, às 13h, no Cartório da 27ª Zona Eleitoral, em Jaru.

Após o reprocessamento, o Sistema de Gerenciamento da Totalização apontou mudança no resultado da eleição para vereador. Dedé Almeida e Gelson Carioca deixaram de figurar entre os candidatos eleitos depois da readequação dos votos e da redistribuição das vagas.

Com base no novo resultado, o juiz homologou a retotalização e determinou a cassação dos diplomas anteriormente expedidos aos dois candidatos.

Na mesma decisão, foram proclamados eleitos para a Câmara Municipal de Governador Jorge Teixeira:

01) Léo Gás

02) Ismael

03) Junior do Ventura

04) Uenis da Agricultura

05) Noelia

06) Roberto da Agricultura

07) Tico Patroleiro

08) Gildo Barros

09) Valter Siqueira

A Justiça Eleitoral também proclamou os suplentes conforme a ordem de votação e a classificação registrada nos relatórios do SISTOT.

O juiz determinou a publicação do edital com o resultado da retotalização e a comunicação ao TRE-RO e à Câmara Municipal de Governador Jorge Teixeira para a adoção das providências cabíveis.

Após o cumprimento das determinações e a comunicação à Corregedoria Regional Eleitoral, o magistrado considerou encerradas as providências no processo de apuração e determinou o arquivamento dos autos.

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