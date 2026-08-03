Semas divulga o cronograma oficial de entregas do programa Cesta Verde para o mês de agosto

Por Assessoria

Publicada em 03/08/2026 às 14h59

A Prefeitura Municipal de Rolim de Moura, por meio da SEMAS (Secretaria Municipal de Assistência Social), divulga o cronograma oficial de entregas do programa Cesta Verde para o mês de agosto! Fique atento às datas, horários e locais correspondentes ao seu bairro.

Cronograma de Atendimento

03/08 (Segunda-feira) – Associação Bairro São Cristóvão

Bairros atendidos: São Cristóvão, Industrial, Planalto e Jequitibá.

10/08 (Segunda-feira) – Praça Céu das Artes

Bairros atendidos: Centro, Boa Esperança, Bom Jardim e Beira Rio.

17/08 (Segunda-feira) – Antigo Mercado (Rua Daniel Gomes, nº 5881, Cidade Alta)

Bairros atendidos: Cidade Alta, Jatobá I e II e Jardim dos Lagos.

24/08 (Segunda-feira) – Associação Bairro Centenário

Bairros atendidos: Centenário, Olímpico, Jardim Tropical, Esplanada e Nova Morada.

25/08 (Terça-feira) – Distrito de Nova Estrela

Atendimento exclusivo para o distrito.

31/08 (Segunda-feira) – Associação Bairro São Cristóvão

Bairros atendidos: São Cristóvão, Industrial, Planalto e Jequitibá.

Informações Importantes

Para retirar os produtos, é obrigatória a apresentação dos seguintes documentos:

Folha do Cadastro Único (V7)

Documento oficial do responsável (RG e CPF)

Não se esqueça de levar a sua sacola!