Semas divulga o cronograma oficial de entregas do programa Cesta Verde para o mês de agosto

A Prefeitura Municipal de Rolim de Moura, por meio da SEMAS (Secretaria Municipal de Assistência Social), divulga o cronograma oficial de entregas do programa Cesta Verde para o mês de agosto! Fique atento às datas, horários e locais correspondentes ao seu bairro.
Cronograma de Atendimento
03/08 (Segunda-feira) – Associação Bairro São Cristóvão
Bairros atendidos: São Cristóvão, Industrial, Planalto e Jequitibá.
10/08 (Segunda-feira) – Praça Céu das Artes
Bairros atendidos: Centro, Boa Esperança, Bom Jardim e Beira Rio.
17/08 (Segunda-feira) – Antigo Mercado (Rua Daniel Gomes, nº 5881, Cidade Alta)
Bairros atendidos: Cidade Alta, Jatobá I e II e Jardim dos Lagos.
24/08 (Segunda-feira) – Associação Bairro Centenário
Bairros atendidos: Centenário, Olímpico, Jardim Tropical, Esplanada e Nova Morada.
25/08 (Terça-feira) – Distrito de Nova Estrela
Atendimento exclusivo para o distrito.
31/08 (Segunda-feira) – Associação Bairro São Cristóvão
Bairros atendidos: São Cristóvão, Industrial, Planalto e Jequitibá.
Informações Importantes
Para retirar os produtos, é obrigatória a apresentação dos seguintes documentos:
Folha do Cadastro Único (V7)
Documento oficial do responsável (RG e CPF)
Não se esqueça de levar a sua sacola!
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