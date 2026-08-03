Hospital Regional de Guajará-Mirim realiza 69 mil exames em dez meses e amplia diagnóstico

Por Assessoria

Publicada em 03/08/2026 às 14h46

Hospital Regional de Guajará-Mirim (HRGM) Dr. Júlio Pérez Antelo fechou o primeiro ano de funcionamento com 69.657 exames realizados entre março e dezembro de 2025. O número consta do relatório de indicadores de desempenho e qualidade divulgado pela Mediall Brasil, empresa responsável pela gestão hospitalar, e abrange desde análises laboratoriais até tomografias. O volume mostra a dimensão do trabalho de apoio diagnóstico que sustenta o atendimento de média complexidade na região de fronteira de Rondônia.

O laboratório interno concentra a maior parte do volume, com 39.719 exames, seguido pelo laboratório externo, responsável por outros 14.569. Juntos, os dois respondem por mais de 54 mil procedimentos, a espinha dorsal do diagnóstico clínico do hospital. Na radiologia, foram 6.933 raios X, 2.140 ultrassonografias e 1.208 exames de ultrassonografia ginecológica.

O número que mais se destaca é o de exames de tomografia computadorizada: 707 procedimentos realizados no período. A implantação do serviço representa um avanço significativo para a saúde da região, já que, até então, pacientes de Guajará-Mirim e municípios vizinhos precisavam percorrer centenas de quilômetros até Porto Velho para realizar o exame.

O serviço é realizado com tecnologia moderna e equipamentos de última geração, garantindo mais rapidez, segurança e precisão na obtenção das imagens, fundamentais para o diagnóstico de diversas doenças e lesões.

Fortalecimento da assistência à população

Segundo Ana Clara Dias, técnica em radiologia e imagem do HRGM, a disponibilidade do exame na própria unidade fortalece a assistência prestada à população. "A tomografia é um exame fundamental para o diagnóstico de diversas doenças e lesões. Ela fornece imagens detalhadas do organismo, auxiliando os médicos na identificação de problemas e na definição do tratamento mais adequado. O melhor de tudo é que esse serviço está disponível no próprio hospital, evitando que os pacientes precisem se deslocar para outras cidades ou unidades de saúde em busca desse atendimento", afirmou.

O eletrocardiograma também entrou na rotina da unidade, com 4.381 exames, reforçando a estrutura de cuidado cardiovascular. O conjunto de serviços coloca o hospital como referência de apoio diagnóstico para a regional de saúde do Pérola Mamoré, além do atendimento a pacientes de países fronteiriços, como a Bolívia.

Ritmo de crescimento

Inaugurado em 8 de março de 2025, com 4.674 m² de área construída e integrado ao SUS, o hospital conta com sete poltronas de terapia renal substitutiva e 10 leitos de UTI adulto. O ritmo de crescimento dos exames ao longo do ano acompanhou a consolidação da unidade: começou com 1.563 em março e chegou a mais de 10 mil mensais em outubro, quando atingiu o pico de 10.021 procedimentos.