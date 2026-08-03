Obras avançam na Avenida Sete de Setembro com novo trecho de calçadas, estacionamento e acessibilidade

Por Assessoria

Publicada em 03/08/2026 às 14h54

A Prefeitura de Espigão d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Obras (SEMOD), deu início às 4 horas da manhã desta segunda-feira (03) a mais uma etapa das obras de infraestrutura na Avenida Sete de Setembro.

Os serviços estão sendo executados no trecho compreendido entre as ruas Bahia e Minas Gerais, onde serão construídos calçadas, estacionamento e acessibilidade, proporcionando mais segurança, mobilidade e conforto para pedestres, motoristas e comerciantes.

A previsão é de que a equipe permaneça trabalhando neste trecho pelas próximas duas semanas, dando continuidade ao cronograma de revitalização da avenida.

A obra é realizada com recursos próprios do município, reforçando o compromisso da administração em investir com responsabilidade os recursos públicos e devolver à população melhorias que impactam diretamente na qualidade de vida.

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