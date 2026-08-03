Tribunal de Contas de Rondônia reúne candidatos ao governo para apresentar diagnóstico estratégico do Estado

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 03/08/2026 às 14h55

O encontro técnico promovido pelo TCE-RO reunirá candidatos ao Governo de Rondônia para a apresentação de análises sobre a realidade fiscal, financeira, econômica e administrativa do Estado, com base em evidências produzidas pelo controle externo.

O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) realizará, no dia 7 de agosto de 2026, das 8h30 às 13h, em seu auditório, em Porto Velho, o encontro técnico "Os desafios dos próximos 4 anos: o que as evidências do controle externo revelam sobre Rondônia". A iniciativa reunirá candidatos ao Governo de Rondônia que tiveram os nomes aprovados em convenções partidárias, além dos respectivos candidatos a vice-governador e de suas equipes técnicas e econômicas.

Durante a programação, será apresentado um conjunto de dados consolidados e análises sobre o cenário atual do Estado. O conteúdo foi elaborado a partir de estudos técnicos, evidências e informações produzidas pelo controle externo e busca destacar desafios, riscos e oportunidades que poderão subsidiar o planejamento das futuras ações governamentais.

A apresentação será conduzida pelo presidente do TCE-RO, conselheiro Wilber Coimbra, que fará a exposição de um diagnóstico estratégico da realidade fiscal, financeira, econômica e administrativa de Rondônia. A proposta do encontro é oferecer uma leitura abrangente das capacidades institucionais do Estado, dos desafios estruturais e das oportunidades voltadas ao fortalecimento das políticas públicas nos próximos anos.

Entre os temas previstos estão a situação das contas públicas, a capacidade de investimento do Estado, os riscos fiscais, a sustentabilidade previdenciária, a governança pública, o planejamento governamental e os indicadores das principais políticas públicas.

Os veículos de comunicação, incluindo emissoras de televisão, rádios, jornais, portais de notícias e demais profissionais da imprensa, foram convidados a acompanhar o evento. Segundo o TCE-RO, a participação da imprensa permitirá ampliar o acesso da sociedade às evidências produzidas pelo controle externo e contribuir para um debate público mais qualificado sobre os desafios e as prioridades de Rondônia nos próximos anos.

Os interessados em realizar a cobertura jornalística deverão efetuar o credenciamento por meio do formulário disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.