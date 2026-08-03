Energisa abre inscrições para curso gratuito de formação de eletricistas em Cacoal

Por ENERGISA

Publicada em 03/08/2026 às 14h42

A Energisa Rondônia está com inscrições abertas para o Curso Gratuito de Formação de Eletricistas em Cacoal. A iniciativa é realizada em parceria com o Grupo GCC e tem como objetivo capacitar novos profissionais para atuar no setor elétrico.

A oportunidade é destinada a homens e mulheres que desejam construir uma carreira. Com duração aproximada de quatro meses, a formação combina conteúdo teórico e atividades práticas, preparando os participantes para atuar com segurança, responsabilidade e conhecimento técnico em atividades de campo.

As aulas teóricas serão realizadas de forma online e ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h. Após a conclusão dessa etapa, os alunos participarão das aulas práticas presenciais, que ocorrerão exclusivamente aos finais de semana.

Para Sabrina Amorim, coordenadora de Recursos Humanos da Energisa Rondônia, a iniciativa reforça o compromisso da empresa com a formação de profissionais qualificados e com a ampliação da diversidade no setor elétrico.

"O curso é uma excelente oportunidade para homens e mulheres maiores de 18 anos, com Ensino Médio completo e CNH categoria B, que desejam ingressar em uma profissão com grande demanda e possibilidades de crescimento. Queremos reforçar, especialmente, o convite para que mais mulheres participem do processo seletivo. O setor elétrico está cada vez mais diverso e acreditamos que a presença feminina contribui para tornar nossas equipes ainda mais fortes e preparadas para os desafios do futuro", destaca Sabrina.

Inscrições

As inscrições estarão abertas de 03 a 17 de agosto e devem ser realizadas exclusivamente pela plataforma Gupy, canal oficial de recrutamento e seleção do Grupo Energisa.

Os interessados podem se candidatar pelo link: https://grupoenergisa.gupy.io/ jobs/11852870?jobBoardSource= gupy_public_page

A Energisa reforça que não realiza cobranças em nenhuma etapa dos seus processos seletivos, cursos de formação ou programas de recrutamento. Todas as inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelos canais oficiais da empresa.

Requisitos para participação

Ter 18 anos ou mais;

Ensino Médio completo;

CNH categoria B;

Certificado de Reservista (para candidatos do sexo masculino);

Disponibilidade para participar das aulas teóricas online, de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h;

Disponibilidade para participar das aulas práticas presenciais aos finais de semana após a conclusão da etapa teórica.