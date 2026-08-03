Alan Queiroz destaca ações realizadas em julho e reafirma compromisso com Rondônia

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 03/08/2026 às 14h10

O compromisso com a população de Rondônia seguirá como prioridade ao longo de agosto, afirmou o deputado estadual Alan Queiroz ao apresentar um balanço das atividades desenvolvidas durante o mês de julho. Segundo ele, os novos desafios serão enfrentados mantendo o mesmo foco no atendimento às demandas da população.

Durante o período, foram realizados investimentos e ações voltadas ao fortalecimento de áreas como saúde, agricultura e infraestrutura. Além disso, municípios foram visitados para acompanhar necessidades locais e ampliar o diálogo com os moradores.

Ao agradecer o apoio recebido ao longo do mês, Alan Queiroz reconheceu a participação de parceiros, lideranças e cidadãos que contribuíram para o desenvolvimento das atividades. O parlamentar também reforçou que as demandas apresentadas continuam sendo transformadas em conquistas para quem mais precisa.

Encerrando a mensagem, o deputado reiterou que "o trabalho não pode parar", reafirmando a continuidade das ações em benefício da população de Rondônia.