SINTERO fecha parceria com a TotalPass; convênio promove saúde, bem-estar e qualidade de vida aos filiados

Por Camila Pinheiro

Publicada em 03/08/2026 às 14h09

Comprometido com a valorização e o bem-estar de seus filiados, o SINTERO amplia seu portfólio de benefícios por meio da parceria com a TotalPass, uma plataforma completa que oferece soluções voltadas à saúde e à qualidade de vida.

A parceria disponibiliza diferentes modalidades de planos, permitindo que cada filiado escolha a opção que melhor atende às suas necessidades e ao seu estilo de vida. Entre os benefícios estão os serviços Total Fit, com acesso a uma ampla rede de academias e atividades físicas, além do Total Mind voltados à saúde mental, e ao acompanhamento nutricional com o Total Nutri, contribuindo para o cuidado integral com o corpo e a mente.

Mais do que incentivar hábitos saudáveis, essa iniciativa oferece benefícios que fazem a diferença no dia a dia dos filiados do SINTERO, promovendo mais equilíbrio, qualidade de vida e acesso a serviços essenciais para a saúde.

Aproveite essa parceria exclusiva e conheça os planos disponíveis.

Procure a Regional Norte e cadastre seu CPF.

Baixe o aplicativo da TotalPass na Apple Store ou Play Store, cadastre-se e escolha o plano que mais se encaixa no seu perfil.