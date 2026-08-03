Prefeitura fortalece política de Saúde do Trabalhador com realização da 1ª Oficina RENAST sobre a LDRT

Por Natália Pessoa

Publicada em 03/08/2026 às 14h37

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), da Gerência de Vigilância em Saúde e do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) Regional, realizará, no dia 4 de agosto, a 1ª Oficina RENAST sobre a Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho (LDRT). O encontro acontecerá a partir das 7h30, no auditório da Faculdade Estácio Unijipa, reunindo profissionais da saúde e representantes da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (RENAST).

A oficina faz parte das ações de fortalecimento da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, com foco na qualificação dos profissionais que atuam na identificação, notificação e acompanhamento das doenças relacionadas ao ambiente laboral. A programação inclui palestras, painel integrado, oficina prática, debates e atividades voltadas ao aprimoramento dos fluxos de vigilância em saúde do trabalhador.

O evento representa mais uma etapa do processo de consolidação do CEREST Regional de Ji-Paraná, inaugurado em 26 de novembro de 2024 e que passou a atuar efetivamente após sua habilitação oficial pelo Ministério da Saúde, publicada em 11 de dezembro de 2025. Desde então, a atual gestão municipal tem investido na estruturação do serviço, oferecendo suporte técnico e administrativo para garantir seu pleno funcionamento, além da realização de capacitações e da implantação das ações previstas na Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora.

Além de promover a atualização técnica dos participantes, a oficina busca fortalecer a integração entre os municípios da região, ampliando a capacidade da rede em reconhecer os agravos relacionados ao trabalho, qualificar as notificações e aprimorar o cuidado oferecido aos trabalhadores.

A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Ji-Paraná com a promoção da saúde, a prevenção de doenças e acidentes ocupacionais e o fortalecimento das políticas públicas voltadas à proteção da saúde dos trabalhadores em toda a região.