Ariquemes constitui Comitê Gestor do Ecossistema Local de Inovação

Por SEBRAE-RO

Publicada em 03/08/2026 às 14h25

Ariquemes deu mais um passo para fortalecer o ambiente de inovação local com a constituição do Comitê Gestor do Ecossistema Local de Inovação. A formação do grupo ocorreu nesta última quarta-feira (29), durante o 5º Workshop do Ecossistema Local de Inovação, realizado no Centro de Empreendedorismo e Inovação.

O Comitê reúne representantes do Sebrae em Rondônia, do Senai, de instituições de ensino, entidades empresariais, empresas privadas, startups e iniciativas locais. A proposta é fortalecer a integração entre os diferentes atores do ecossistema, consolidar a governança e acompanhar a execução de ações estratégicas voltadas à inovação e ao desenvolvimento do município.

Durante o encontro, foram definidos os integrantes que irão conduzir os trabalhos do grupo. Marlon Amorim foi eleito presidente do Comitê Gestor; Carla Mangabeira assumirá a vice-presidência; Vivian Colito ocupará o cargo de secretária; e Elenice Rocha atuará como suplente.

Ao assumir a presidência, Marlon destacou a importância da iniciativa para o fortalecimento da inovação em Ariquemes.

"A constituição do Comitê Gestor representa um avanço importante para Ariquemes, pois cria uma estrutura de governança capaz de aproximar instituições, empresas, startups e os demais atores do ecossistema. Recebo a escolha para a presidência com gratidão e responsabilidade, com o compromisso de contribuir para que esse trabalho resulte em ações concretas de inovação e desenvolvimento para o município", afirmou.

O workshop foi conduzido pelo consultor Victor Hugo, contratado pelo Sebrae em Rondônia, que apresentou as atribuições do Comitê Gestor e detalhou o Regulamento de Governança, documento que orientará a atuação dos membros e a execução das iniciativas previstas para o fortalecimento do Ecossistema Local de Inovação.

A criação do Comitê representa um avanço na consolidação de uma rede colaborativa entre instituições públicas e privadas, com foco na construção de soluções inovadoras e no desenvolvimento sustentável de Ariquemes.