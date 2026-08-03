Acir na disputa das vagas ao Senado, convenção do União Progressista em Porto Velho, Renovação Solidária tem Fúria candidato e nomes aos demais cargos

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 03/08/2026 às 14h00

Convenção – A Federação União Progressista (União Brasil e Partido Progressista) realiza a partir das 17h30 de hoje (3) a convenção partidária para escolha dos candidatos a governador, vice, Senado, Câmara Federal e Assembleia Legislativa. Antes da convenção Hildon Chaves, ex-prefeito de Porto Velho em dois mandatos seguidos, e o deputado estadual Cirone Deiró, ambos do UB, postulantes aos cargos de governador e vice, respectivamente, a deputada federal e presidente regional do PP, Sílvia Cristina e a ex-deputada federal e ex-vereadora de Porto Velho, Mariana Carvalho estarão mantendo contato com a imprensa em entrevista coletiva. Mariana e Sílvia são postulantes às duas vagas ao Senado, hoje ocupadas por Confúcio Moura, do MDB, que já definiu que não será candidato à a reeleição, e Marcos Rogério, que preside o PP no Estado, mas é candidato a governador. A convenção tem como palco o auditório da Unopar, Bairro Lagoa.

Convenção II – A Federação Renovação Solidária (PRD/Solidariedade), mais os partidos Avante e PSD estão unidos na disputa das eleições gerais de outubro. Já definiram os nomes para governador e vice, Adailton Fúria, ex-prefeito de Cacoal em dois mandatos seguidos, e o ex-deputado estadual e empresário de comunicação, Everton Leoni, respectivamente. A parceria também definiu os nomes para os cargos de senador e deputados (federal, estadual) com políticos conhecidos e com bom trânsito junto ao eleitorado como já provaram em eleições anteriores. A princípio o grupo tem somente um nome na disputa das duas vagas ao Sendo, do ex-secretário de Estado, Luís Fernando. Para a Câmara Federal há nomes expressivos, como do ex-deputado (federal, estadual), ex-secretário e ex-vereador em Rolim de Moura, Luís Cláudio; ex-deputada federal Jaqueline Cassol, e Joliane Fúria, sexta mais bem votada (24.483 votos) nas eleições gerais de 2022 não se elegendo devido a legenda; ex-deputada estadual e ex-vereadora de Ouro Preto do Oeste, Rosária Helena, vereador de Porto Velho, pastor Evanildo Ferreira.

Estadual – A lista de nomes conhecidos a deputado estadual tem o experiente Laerte Gomes, de Ji-Paraná, que foi o mais bem votado (25.603 votos) em 2022; deputados estaduais Cássio Góis de Cacoal e Eyder Brasil, ex-deputado estadual Jesuíno Boabaid, vereador de Porto Velho Everaldo Fogaça, ex-deputado estadual Ribamar Araújo. Na Câmara Federal Rondônia tem oito vagas e na Assembleia Legislativa 24 cadeiras. Vinte dos atuais deputados querem um novo mandato a vão para a reeleição. A união PSD, Solidariedade, Avante, PSD certamente conseguirá um espaço considerável político estadual e federal, após as eleições de outubro. Um fator a ser considerado é que o governador Marcos Rocha, que preside o PRD no Estado com sua equipe administrativa deverá fazer a diferença nas eleições. Há que se considerar, que o apoio de quem está com a “máquina” administrativa estadual em mãos tem influência direta numa campanha principalmente entre os prefeitos e os deputados estaduais.

Senado – O ex-senador e presidente regional do PDT em Rondônia, Acir Gurgacz está com sua candidatura ao Senado legalizada. Acir já foi prefeito de Ji-Paraná e senador durante dois mandatos seguidos. Para as eleições de outubro estava impedido de concorrer a inelegibilidade, agora considerada ilegal. O ministro Dias Toffoli, ao analisar a Tutela Cautelar Antecedente impetrada pela defesa de Acir, deferiu a favor, pois estaria sendo aplicada “uma regra que não argumento aceitável com o caso em função”. Na convenção do PDT realizada na última semana, previamente o partido tinha formalizado a candidatura de Acir a senador, lógico que condicionada à decisão do STF, que foi favorável e agora ele poderá desenvolver sua campanha. Segundo especialistas em ações judiciais envolvendo política, a Tutela Cautelar Antecedente é bem explícita.

Campanha – A campanha ao Senado, com duas vagas a serem disputadas, ocupadas por Marcos Rogério, que preside o PL em Rondônia, que é candidato a governador, e Confúcio Moura, presidente regional do MDB, que anunciou que não será candidato à reeleição ganha maior movimentação e promete ser das acirradas, devido aos postulantes aos cargos, agora ganhou maior intensidade. Sem Confúcio, Acir deverá receber os votos dos militantes de centro-esquerda, como ele, e também deverá receber votos de outros segmentos (direita, esquerda). Além de empresário do ramo de transporte coletivo interestadual (Eucatur), a Família Gurgacz tem uma ampla rede de TV (Rede TV!-SGC) e de rádio nos principais municípios do Estado, jornais e sites. Com Acir na disputa, temos ainda como postulantes ao Senado, os deputados federais Sílvia Cristina, presidente estadual do PT e Fernando Máximo (PL), pecuarista Bruno Scheid (PL) e Mariana Carvalho (Republicanos). Certamente será a campanha mais disputada dos últimos tempos.

Respigo

No final de última semana os bastidores da política estiveram movimentados. Um dos assuntos em pauta foi a desistência do senador Confúcio Moura, que preside o MDB no Estado de concorrer à reeleição. Ainda relacionado ao MDB, que o ex-senador e ex-ministro do INSS, Amir Lando está sendo cotado para assumir o comando do partido em Rondônia +++ Hoje o MDB é presidido pelo senador Confúcio Moura, que anunciou renúncia em concorrer à reeleição. Existe até a possibilidade de Amir ser o candidato do partido a governador tendo Pedro Abib, que foi lançado candidato à sucessão estadual de vice ++= Hoje Amir é candidato a vice e Abib a governador. Mas existe chances reais de o processo se inverter com Amir governador e Abib de vice +++ As convenções partidárias serão encerradas na quarta-feira (5). Os partidos têm até o dia 15 para entrega das atas e análises de o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), pois as campanhas políticas terão início no dia 16 +++ Athletico Paranaense e Vitória jogam hoje (3) pela Copa do Brasil. O jogo inicia às 20h30 na Arena da Baixada em Curitiba.

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