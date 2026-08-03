Polícia Militar prende homem com pistola furtada e munições em carro

Por News Rondônia

Publicada em 03/08/2026 às 13h40

Na madrugada de segunda-feira (3), um homem foi preso após ser flagrado com uma pistola com registro de furto durante uma abordagem realizada por uma equipe de supervisão do primeiro Batalhão da Polícia Militar, na Avenida Pinheiro Machado, em Porto Velho.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais realizavam patrulhamento rotineiro quando perceberam que o motorista de um automóvel GM Onix de cor prata entrou rapidamente no veículo ao notar a aproximação da viatura policial. Como o carro permaneceu desligado e o condutor não desceu, os militares decidiram realizar a abordagem.

Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito. No entanto, ao realizarem buscas detalhadas no interior do veículo, os policiais localizaram uma pistola da marca Taurus, modelo G3, calibre nove milímetros, escondida estrategicamente sob o banco do motorista, acompanhada de um carregador contendo dez munições intactas.

O motorista afirmou ser o proprietário do carro, mas alegou desconhecer a existência da arma. Segundo sua versão, a pistola pertenceria a um amigo que teria conduzido o automóvel momentos antes, após ambos deixarem uma festa realizada na Estrada da Penal. O suspeito informou ainda que esse suposto amigo estaria em uma boate da capital. Os policiais realizaram diligências no estabelecimento citado com o apoio de outra guarnição, porém o indivíduo mencionado não foi localizado.

Após consulta detalhada aos sistemas policiais, foi constatado que a arma de fogo possuía registro oficial de furto desde o ano de dois mil e vinte e três, conforme ocorrência registrada na terceira Delegacia de Polícia Civil de Porto Velho.

Diante da situação de flagrância, o motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde permaneceu à disposição da Justiça. O conduzido apresentou comportamento exaltado no momento da prisão, sendo necessário o uso de algemas para garantir a segurança de todos. Na delegacia, uma mulher compareceu espontaneamente e relatou ter recebido uma mensagem nas redes sociais de um homem afirmando ser o dono da arma, informação que será apurada pela Polícia Civil.