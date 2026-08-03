Homem é esfaqueado durante confusão em lanchonete no Centro

Por Rondonianews.com

Publicada em 03/08/2026 às 13h50

Um homem foi vítima de uma tentativa de homicídio na madrugada deste domingo (02), após ser esfaqueado durante uma confusão em uma lanchonete localizada no Centro de Rolim de Moura.

De acordo com informações, a guarnição foi acionada para atender uma ocorrência em que uma pessoa havia sido ferida e estava sendo socorrida por populares.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram varias pessoas nas proximidades da lanchonete. Segundo informações, estas pessoas estariam consumindo bebidas alcoólicas e apresentavam sinais de embriaguez. No entanto, a vítima já havia sido levada para atendimento médico, e o suspeito da agressão não foi localizado.

Na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), familiares relataram que a confusão começou após duas mulheres iniciarem uma briga. Com a movimentação de pessoas ao redor, a vítima e seus familiares tentaram intervir para separar a discussão.

Durante a confusão, um homem ainda não identificado passou a discutir com a vítima. Em seguida, sacou um canivete e desferiu cerca de dois golpes, atingindo o braço direito e a região do tórax da vítima.

Após o ataque, familiares socorreram o homem em um veículo particular e o encaminharam à UPA de Rolim de Moura, devido à gravidade dos ferimentos, a vítima precisou ser transferida para uma unidade hospitalar em Cacoal para receber atendimento especializado.

Após o registro da ocorrência, equipes da Polícia Militar realizaram diligências na tentativa de localizar o autor da agressão, porém ele não foi encontrado até o encerramento da ocorrência.

O caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) e será investigado pela Polícia Civil, que busca identificar e localizar o responsável pelo ataque.