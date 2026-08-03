Convenção vai oficializar candidaturas de Hildon Chaves e Cirone Deiró ao governo hoje em Porto Velho

Por Assessoria

Publicada em 03/08/2026 às 13h30

A federação de partidos formada por União Brasil e Progressistas oficializa hoje (3) as candidaturas de Hildon Chaves e Cirone Deiró ao Governo do Estado e de Silvia Cristina e Mariana Carvalho ao Senado para a disputa das eleições do mês de outubro. Antes da convenção partidária, haverá uma coletiva de imprensa, às 17h30, quando os pré-candidatos irão falar a respeito da convenção de hoje e perspectivas para o futuro de Rondônia. A convenção também vai oficializar os candidatos que irão disputar as oito vagas para deputado federal e as 24 vagas para deputado estadual. O encontro será realizado no auditório da Unopar, no bairro da Lagoa, em Porto Velho.

As convenções partidárias marcam uma das etapas mais importantes do calendário eleitoral. É o momento em que os partidos elegem oficialmente seus candidatos e candidatas para disputar as eleições, por meio dos votos de seus filiados, e também de decidir sobre coligações para os cargos majoritários e estratégias eleitorais. Após a convenção, os partidos devem fazer o registro das candidaturas na Justiça Eleitoral até 15 de agosto. As eleições estão marcadas para o dia quatro de outubro.

Hildon destacou a importância de reunir homens e mulheres de bem, aptos a trabalhar com a eficiência e a honestidade necessárias. “Cirone é uma das figuras mais queridas e admiradas em todo o nosso Estado, temos muitos pontos em comum, pois ele também é um empresário de muito sucesso, sempre muito respeitado dentro e fora do setor produtivo, e que entrou para a política com os mesmos objetivos, ou seja, contribuir para a melhoria da qualidade de vida da nossa população”, elogiou Hildon.

Hildon ressaltou seu apoio incondicional à presença das mulheres na política. “Hoje temos o apoio da Mariana Carvalho e da Silvia Cristina, que são dois nomes fortíssimos nesta campanha, ambas com atuações destacadas na Câmara Federal em prol da população rondoniense”, destacou.

“A Silvia Cristina faz um trabalho belíssimo, ela se especializou em cuidar das pessoas, da saúde, dos hospitais. E a Mariana Carvalho é um ícone da nossa política, foi uma grande parceira da prefeitura de Porto Velho nas minhas duas gestões. Por exemplo, mais da metade dos recursos para a construção da nova rodoviária vieram pela Mariana. Mas não só isso, praticamente tudo que fizemos de bom em nossa capital teve a participação da Mariana. Então esse grupo político, com homens e mulheres de bem, está motivado para trabalhar em prol do nosso estado”, explicou.