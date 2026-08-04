Multidão participa de convenção que aprovou o nome de Sílvia Cristina ao Senado

Por Assessoria

Publicada em 04/08/2026 às 09h15

Uma multidão prestigiou a convenção da federação União Progressista, que aprovou o nome de Sílvia Cristina para disputar o Senado. Com o auditório da Unopar lotado, em Porto Velho, ela teve o nome homologado em convenção, após ser escolhida pelo Partido Progressistas como a pré-candidata ao Senado.

“É o nosso maior desafio na política. Mas, estou preparada, tenho coragem, determinação e vontade de cuidar da nossa gente. Como deputada federal, nossos mandatos são de entregas e de resultados e no Senado, vamos poder fazer ainda mais. Agradecer a todos que nos apoiam e nos incentivam e vamos fazer uma campanha limpa, propositiva, de pés nos chão e olho no olho das pessoas”, afirmou.

Ao lado dos pré-candidatos a primeiro e segundo suplentes, Marcelo Lucas e Rodrigo Marinho, respectivamente, Sílvia chegou cedo ao evento, concedeu entrevistas, cumprimentou apoiadores e, como presidente do Progressistas, comandou a condução das nominatas do partido para federal e estadual, na composição com o União Brasil que forma a federação União Progressista.