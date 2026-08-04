O TEMPO E A TEMPERATURA: chuva isolada segue predominando no Norte nesta terça-feira (4)

Por Sophia Maria Duarte Muniz

Publicada em 04/08/2026 às 08h00

A terça-feira (4) será marcada pela permanência das instabilidades em grande parte da Região Norte. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá e Pará terão muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada ao longo do dia.



No Tocantins, o cenário permanece diferente, com predomínio de poucas nuvens e tempo seco. A baixa umidade do ar exige atenção, principalmente durante as horas mais quentes do dia.



Entre as capitais, Belém varia entre 24°C e 34°C, com possibilidade de chuva isolada. Em Manaus, a temperatura fica entre 25°C e 34°C. Boa Vista registra mínima de 25°C e máxima de 33°C. Já Palmas terá tempo firme, com temperaturas entre 20°C e

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).