Prefeitura já realizou patrolamento em mais de 1.000 quilômetros de estradas rurais em 2026

Por Assessoria

Publicada em 04/08/2026 às 08h25

A Prefeitura de Jaru segue cumprindo o cronograma anual de manutenção das estradas rurais. Até o início do mês de agosto, mais de 1.000 quilômetros da malha viária que é de competência do município já receberam os serviços de patrolamento.

Os trabalhos são executados por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – Seminsp, e contemplam as linhas de Jaru e dos distritos de Tarilândia, Bom Jesus, Santa Cruz e Jaru-Uaru.

Nesta semana, as equipes da Seminsp trabalham na conclusão do patrolamento da Linha 627, e, segundo o secretário da Seminsp, Chrystian Figueiredo, a previsão é de que, até a próxima quarta-feira (05), os serviços sejam iniciados na Linha 621.

Além do patrolamento, a ação inclui limpeza de bueiros, encascalhamento de trechos críticos e manutenção das laterais das estradas, garantindo melhores condições de tráfego e mais segurança para motoristas e produtores rurais.

É importante destacar que os serviços executados com recursos financeiros, equipes e maquinários próprios da Prefeitura de Jaru, já foram realizados nas linhas 605, 607, 601, 608, 612, 615, 617, 619, 625, 627, 628, 629, 630, 633, além dos travessões das linhas 632/634, 630/629, 630/628, 628/627, 623/621, 603/601, 633/634, 630/637, 630/632, 629/628, 630/632, 627/625 e 612/614.

Segundo o prefeito Jeverson Lima, o objetivo é atender e concluir a manutenção de toda a malha viária rural do município, que ultrapassa 1600 quilômetros. “É de conhecimento de todos que os investimentos realizados pela nossa gestão acontecem nos quatro cantos do município e nós temos o compromisso de manter estradas rurais sempre em boas condições, para que os produtores rurais possam trafegar e escoar a produção de forma rápida e segura”, destacou o prefeito.