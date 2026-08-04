Cacoal na Rota da Justiça supera expectativas e encerra primeira etapa com recorde de participação

Por CACOAL NOTÍCIAS

Publicada em 04/08/2026 às 09h05

A primeira etapa do programa Cacoal na Rota da Justiça foi encerrada neste domingo (2) com resultados acima das expectativas. Durante os dois dias de atendimento, centenas de moradores passaram pela sede da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semast), onde receberam orientação jurídica, solucionaram demandas por meio do mutirão Justiça Rápida, do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), e participaram da triagem para o Casamento Comunitário.

O prefeito Tony Pablo de Castro Chaves acompanhou os trabalhos neste domingo, conversou com servidores, parceiros e participantes, e destacou o sucesso da mobilização.

A triagem do Casamento Comunitário foi concluída com dezenas de casais aprovados, número que confirma a grande adesão da população e reforça a expectativa de uma das maiores edições já realizadas pelo programa.

Idealizado pelo prefeito Tony Pablo e posteriormente transformado em lei municipal, o Cacoal na Rota da Justiça tem como objetivo aproximar os serviços do Poder Judiciário da população, ampliando o acesso à cidadania e garantindo que serviços essenciais cheguem gratuitamente aos cacoalenses.

Desde a criação do projeto, uma das prioridades da gestão foi incluir o Casamento Comunitário entre os serviços oferecidos, em parceria com o Tribunal de Justiça de Rondônia. Neste ano, a cerimônia será realizada no Cacoal Selva Park, por meio de parceria entre a Prefeitura e o empreendimento, proporcionando aos casais um ambiente reconhecido pela beleza e estrutura, sem qualquer custo para os participantes.

“O resultado desta primeira etapa demonstra que estamos no caminho certo. Ver centenas de pessoas resolvendo seus problemas jurídicos, recebendo atendimento e dezenas de casais realizando o sonho de oficializar sua união é motivo de muita alegria. Nosso agradecimento a todos que tornaram esse projeto possível”

O prefeito também agradeceu o empenho dos servidores da Prefeitura de Cacoal, dos serventuários do Tribunal de Justiça de Rondônia, além dos representantes do Ministério Público de Rondônia, da Defensoria Pública, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e de todas as instituições parceiras que contribuíram para o sucesso desta primeira etapa.

A advogada Deborah May Dumpierre, da Controladoria do Município e coordenadora municipal do programa, destacou a expressiva participação da comunidade durante a triagem.

“Estamos muito satisfeitos com a grande procura da população. O resultado desta etapa demonstra a importância da união entre as instituições para ampliar o acesso à Justiça e garantir direitos à nossa população”

A segunda etapa do Cacoal na Rota da Justiça acontece de 27 a 29 de agosto. A programação inclui a Corrida Noturna, com mais de 500 inscritos, a abertura oficial e palestras na sede da OAB Cacoal, além de um grande mutirão de serviços gratuitos no Espaço Beira Rio. O encerramento será com o aguardado Casamento Comunitário, no Cacoal Selva Park, um dos principais pontos turísticos da cidade, em uma cerimônia preparada para proporcionar um momento inesquecível aos casais e seus familiares.