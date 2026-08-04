Silvia e a ofensiva pelo Senado; Bruno Scheid e a mobilização bolsonarista; e Follador e a quebra de confiança com Van Hattem

Por Herbert Lins

Publicada em 04/08/2026 às 08h48

Prof. Me. Herbert Lins – MTE 1143

Entre o dinheiro e a ética: a reflexão de Dom Aldo Pagotto sobre campanhas eleitorais permanece mais atual do que nunca.

CARO LEITOR, a frase do ex-arcebispo da Paraíba, Dom Aldo Pagotto (2004-2016), continua provocando reflexão em cada eleição: "Quem gasta muito em campanha já roubou, vai roubar ou quer roubar muito mais". Independentemente da concordância com essa afirmação, ela expõe um debate necessário sobre o custo das campanhas eleitorais e a origem dos recursos que movimentam disputas eleitorais. Quando candidatos ostentam estruturas milionárias, grandes eventos e campanhas luxuosas em um país marcado por desigualdades, cresce a desconfiança da população. Para Dom Aldo, o desperdício de dinheiro na política era um escárnio contra o povo. Em tempos de cobrança por transparência e ética, cabe ao eleitor questionar não apenas as promessas, mas também quem financia e como se financia uma campanha eleitoral.

Enojado

Na época, Dom Aldo Pagotto demonstrou indignação ao comentar os altos valores declarados por candidatos à Justiça Eleitoral. “Eu fiquei enojado quando vi”, afirmou o líder religioso, criticando o contraste entre campanhas milionárias e a realidade da população.

Corrupção

Sem amenizar as críticas aos candidatos que apresentavam grandes gastos de campanha, Dom Aldo Pagotto classificou como “prostituição” a prática de compra e venda de votos. Para o religioso, a corrupção eleitoral atingia tanto quem oferece quanto quem aceita esse tipo de negociação.

Observar

O eleitor precisa observar com atenção campanhas milionárias e ostentosas. Mais do que promessas e grandes eventos, é fundamental questionar a origem dos recursos e os interesses envolvidos, pois o dinheiro desperdiçado na política pode fazer falta em áreas essenciais como educação, saúde, segurança, esporte e cultura.

Encerrou

A convenção da federação União Progressista (UP), formada por União Brasil e PP, e do Republicanos, realizada ontem (03) no Auditório da Unopar, encerrou o ciclo de convenções dos principais partidos que disputarão o Governo de Rondônia e as duas vagas ao Senado nas eleições deste ano.

Homologou

A convenção da UP e do Republicanos homologou as candidaturas de Hildon Chaves (União) ao Governo, Cirone Deiró (União) como vice, e Silvia Cristina (PP) e Mariana Carvalho (Republicanos) ao Senado. A chapa terá duas fortes candidatas ao Senado dividindo palanque com Hildon na capital e interior.

Mágica

Hildon Chaves (União) afirmou, em discurso, que não existe fórmula mágica para uma boa gestão pública. Segundo ele, o resultado alcançado em Porto Velho veio do combate à corrupção, ritmo de trabalho, responsabilidade com o dinheiro público e compromisso com entregas à população.

Resultados

No discurso, Hildon Chaves (União) prometeu reconstruir Rondônia com combate à corrupção, gestão eficiente e políticas públicas voltadas às pessoas. O candidato afirmou que sua experiência à frente da Prefeitura de Porto Velho o credencia para liderar um novo ciclo administrativo, com qualidade e resultados.

Propósito

Mariana Carvalho (Republicanos) demonstrou leveza durante a convenção e destacou sua trajetória como vereadora e nos dois mandatos de deputada federal. A candidata ao Senado afirmou que segue motivada pelo propósito de cuidar das pessoas e trabalhar por novas conquistas para os rondonienses.

Superação

Silvia Cristina (PP) marcou presença na convenção acompanhada por centenas de apoiadores. Ela relembrou sua origem humilde, a superação na luta contra o câncer e afirmou que sua candidatura ao Senado nasceu do desejo popular por políticos com história, serviço prestado e capacidade de entrega.

Optaram

Hildon Chaves (União), Mariana Carvalho (Republicanos) e Silvia Cristina (PP) optaram por uma convenção mais simples e festiva na Unopar, evitando a ostentação dos adversários. Mesmo com formato discreto, o evento demonstrou força política, reuniu lideranças e contou com a presença de cerca de três mil pessoas.

Ostentação

Hildon Chaves (União), Mariana Carvalho (Republicanos) e Silvia Cristina (PP) demonstraram força ao reunir cerca de três mil pessoas na convenção sem contar com a máquina do Governo do Estado ou da Prefeitura de Porto Velho. A verdadeira ostentação foi a adesão espontânea da população ao evento.

Derrubaram

Na convenção da federação União Progressista e Republicanos, os fatos derrubaram a rede de boatos dos adversários. Maurício Carvalho (União) manteve Silvia Cristina (PP) na disputa ao Senado, e Cirone Deiró confirmou sua candidatura a vice-governador na chapa de Hildon Chaves.

Bolsonaro I

O candidato ao Senado Bruno Bolsonaro Scheid (PL) realiza amanhã um grande encontro com deputados, lideranças políticas e apoiadores. O evento ocorrerá às 19h, no Auditório da Unopar, reunindo a base bolsonarista para fortalecer sua candidatura na capital.

Bolsonaro II

O deputado estadual Alan Queiroz (PL) será uma das lideranças presentes ao encontro com Bruno Bolsonaro Scheid (PL), no Auditório da Unopar. O parlamentar deve mobilizar centenas de apoiadores para apresentar o candidato escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Liminar

O ministro Kássio Nunes Marques, do STF, concedeu liminar que suspende os efeitos da condenação do ex-senador Acir Gurgacz (PDT), restabelecendo sua elegibilidade. A decisão na Revisão Criminal 6089 apontou violação ao devido processo legal no julgamento.

Restabelece

A decisão que restabelece os direitos políticos de Acir Gurgacz (PDT) movimenta o cenário eleitoral de Rondônia. Sua presença altera alianças, mexe no tabuleiro eleitoral e pode influenciar a composição das chapas majoritárias para 2026 em Rondônia.

Reacende

O caso Acir Gurgacz (PDT) também reacende o debate sobre a relação entre Justiça e política. A decisão judicial garante o retorno dos direitos políticos, mas caberá ao eleitor avaliar trajetórias, propostas e a confiança depositada nas urnas.

Desafios

Na política, decisões judiciais podem mudar cenários, mas não garantem votos. Acir Gurgacz (PDT) retorna ao ambiente eleitoral com experiência, estrutura e desafios. Caberá ao ex-senador reconstruir pontes e conquistar novamente a confiança do eleitor rondoniense.

Liminar

Liminares na Justiça Eleitoral não garantem vitória definitiva. O caso de Ivo Cassol, em 2022, mostrou que decisões provisórias podem ser derrubadas às vésperas do pleito, frustrando candidaturas que apostam apenas em medidas judiciais para superar impedimentos legais.

Novo

Na quinta-feira (30), o dirigente do Novo e pré-candidato a deputado estadual, vereador Lucas Follador, de Ariquemes, gravou vídeo ao lado da deputada federal Silvia Cristina (PP), confirmando o apoio do partido Novo à candidatura dela ao Senado e reforçando a articulação política.

Impeachment

No vídeo publicado nas redes sociais, Lucas Follador afirma que o Novo não possui candidato ao Senado e condiciona o apoio a Silvia Cristina a uma declaração pública de compromisso com o impeachment de ministros do STF, caso o tema avance no Congresso.

Apoio

Na ata do Novo, a legenda aparece coligada na chapa majoritária com o PL, que possui dois candidatos ao Senado: Fernando Máximo e Bruno Bolsonaro Scheid. Após vídeo gravando a conversa com Marcel van Hattem, Lucas Follador afirma que o Novo liberou apoio a Bruno e mantém apoio a Silvia Cristina.

Ligação

A divulgação de uma ligação reservada com o deputado federal Marcel van Hattem (Novo) gerou desconfiança. O vereador Lucas Follador expôs nas redes sociais a ligação com a conversa interna sobre a definição de apoio do partido a candidatos ao Senado, levantando questionamentos sobre ética e postura política.

Carisma

A caravana de apoiadores da deputada estadual Ieda Chaves (União) foi um dos destaques da convenção da federação UP e do Republicanos. O carisma Ieda e o trabalho desenvolvido nas comunidades da periferia de Porto Velho mobilizaram uma multidão e evidenciaram sua força eleitoral.

Vitalidade

A caravana de apoiadores do candidato a deputado estadual Dr. Benedito Alves foi um dos destaques da convenção do Republicanos. Com forte mobilização, Benedito demonstrou prestígio, carisma e vitalidade política, evidenciando que entra na disputa com uma base sólida e entusiasmada.

Novo

Porto Velho tem um novo vereador. Com o afastamento de Dr. Gilber Mercês (Novo), que disputará uma vaga de deputado estadual, e primeiro suplente Dione Berto (PL), declinar à convocação, Léo Alencar (PL), segundo suplente, assumirá o mandato pelos próximos três meses.

Sério

Falando sério, é inadmissível que campanhas milionárias sejam transformadas em vitrines de ostentação, enquanto grande parte da população enfrenta dificuldades. O excesso de gastos eleitorais alimenta a desconfiança e reforça a necessidade de transparência, fiscalização e respeito ao eleitor.