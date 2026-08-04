Hildon Chaves lança candidatura ao governo de Rondônia com Cirone Deiró

Por Assessoria

Publicada em 04/08/2026 às 09h00

Rondônia teve, nesta segunda-feira, 03, o lançamento oficial da candidatura de Hildon Chaves (Progressista) ao governo do estado, ao lado de Cirone Deiró (União Brasil) que integra a chapa como vice-governador.

O evento da Federação União Progressista aconteceu no Auditório da faculdade Unopar, no bairro Lagoa, em Porto Velho, e reuniu caravanas vindas de todas as regiões de Rondônia - norte, centro e sul, e um público que lotou o espaço interno e se estendeu para fora do auditório ainda antes da abertura oficial da convenção, marcada para as 18h.

Ex-promotor de justiça e por duas vezes prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves apresentou sua candidatura como continuidade do trabalho iniciado na capital há quase dez anos, quando encabeçou pela primeira vez uma disputa eleitoral no mesmo espaço que hoje voltou a reuni-lo com sua base política.

Reconstrução de Rondônia

Em discurso emocionado, Hildon Chaves relembrou a trajetória à frente da Prefeitura de Porto Velho e defendeu que os resultados obtidos na capital comprovam a viabilidade de um projeto semelhante para todo o estado.

"Trazemos muita lembrança de como encontramos nossa capital, e hoje a cidade está completamente diferente, refeita, reconstruída. Uma cidade que orgulha", afirmou ao descrever a transformação de Porto Velho ao longo de suas gestões.

Chaves também fez um alerta sobre o cenário fiscal do governo estadual, classificando o momento como "muito sério" para as finanças públicas.

"O governo do estado, por falta de gestão, colocou a gigante Rondônia praticamente de joelhos. As notícias não são boas: o governo está vendendo o almoço para comprar a janta. Mas nós somos fortes, e nós vamos levantar o estado de Rondônia", declarou.

Segundo o candidato, os resultados alcançados na Prefeitura de Porto Velho se apoiaram em dois pilares que pretende reproduzir à frente do governo estadual: combate à corrupção e gestão de qualidade.

"Não faltou dinheiro na Prefeitura de Porto Velho porque nós tínhamos gestão e combate à corrupção. Teremos um governo que cuida das pessoas, que respeita as diferenças, que abraça as nossas crianças e que está realmente comprometido", disse.

Ao encerrar sua fala, Hildon Chaves fez um chamado direto às candidatas ao Senado que também subiram ao palco, Mariana Carvalho e Silvia Cristina, reforçando a aliança política em torno da chapa.

"Mariana e Silvia, vou precisar de vocês e da capacidade extraordinária dessas mulheres maravilhosas", disse.

Unidos por uma Rondônia melhor

Conhecido por sua atuação na articulação entre a capital e o interior do estado, Cirone Deiró discursou logo após Hildon Chaves e destacou a mobilização de lideranças vindas de municípios de todas as regiões de Rondônia.

"Temos aqui hoje a união do interior do estado com a capital. Somos um time de excelência que vai fazer a diferença nesse estado. Vamos juntos construir uma Rondônia melhor ", disse Cirone Deiró, ao definir o momento como "uma noite de festa, de alegria e de esperança" para Rondônia.

Sobre o evento

A convenção reuniu, além das chapas majoritárias uma ampla base de deputados estaduais e federais, em um ato que a organização descreve como o pontapé inicial de uma campanha construída a partir da mobilização de caravanas de todas as regiões de Rondônia.