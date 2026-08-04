Semed promove

Por Equipe Semed/Jairo Ardull

Publicada em 04/08/2026 às 08h52

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), promoverá, nos dias 5 e 6 de agosto, a Semana da Educação 2026. Segundo os organizadores, ela será dedicada ao bem-estar, à valorização e ao reconhecimento (com premiação) dos professores da rede municipal de ensino (RME).



O evento será realizado no auditório principal da Faculdade Estácio/Unijipa (1º distrito), nos períodos das 8h às 12h e das 14h às 18h. “Vamos reunir nossos profissionais da educação em dois dias de formação, para mobilizar a comunidade escolar, gestores, professores e a sociedade civil para reflexão, valorização e aprimoramento do ensino”, frisou o secretário da Semed, Robson Casula.



O dia 5 será voltado para o cuidado com a saúde mental dos educadores, com a palestra “Educar sem Adoecer”, ministrada pelo médico psiquiatra, Wendel Jânio. A programação também contará com a ‘Cerimônia de Premiação dos Professores Destaque no Saero 2025”, para reconhecer os profissionais que contribuíram para os excelentes resultados da RME.



O Sistema Permanente de Avaliação da Educação de Rondônia (Saero) é uma avaliação externa criada pela Secretaria Estadual da Educação (Seduc), que mede o desempenho dos estudantes do ensino fundamental e médio nas disciplinas de língua portuguesa e matemática para monitorar a qualidade do ensino público.



No dia 6, acontecerá a 1ª Mostra Municipal de Práticas Exitosas, um espaço destinado ao compartilhamento de experiências pedagógicas bem-sucedidas desenvolvidas nas escolas municipais. Nela, os professores autores das práticas selecionadas serão homenageados e premiados, para valorizar iniciativas que fortalecem a aprendizagem e inspiram a rede de ensino.