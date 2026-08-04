Agosto Lilás: Prefeitura reforça compromisso no combate à violência contra a mulher

Por Assessoria

Publicada em 04/08/2026 às 08h57

Na manhã desta segunda-feira, 03 de agosto, a Prefeitura de Espigão d’Oeste, por meio da SEMAS, CRAS e CREAS, realizou a abertura oficial da campanha Agosto Lilás, com uma fala de sensibilização dos representantes do CRAS e do CREAS no saguão da Prefeitura Municipal.

A campanha tem como objetivo conscientizar a população sobre a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher, promovendo informação, acolhimento e fortalecimento da rede de proteção.

Instituído pela Lei Federal nº 14.448/2022, o Agosto Lilás faz referência ao mês de criação da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), que em 2026 completa 20 anos, consolidando-se como um dos mais importantes marcos legais na defesa dos direitos das mulheres no Brasil.

Ao longo do mês, serão desenvolvidas ações de conscientização, orientação e mobilização social, reafirmando o compromisso da administração municipal com a proteção das mulheres, o respeito à vida e a construção de uma sociedade mais segura, justa e livre de violência.

Agosto Lilás: denunciar é um ato de coragem. Proteger é um compromisso de todos.