Albergado com tornozeleira é preso novamente por tráfico de drogas

Por O Minuto Notícia

Publicada em 04/08/2026 às 08h40

Uma ação da Força Tática do 7º Batalhão da Polícia Militar resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas no Setor 9 de Baixo, em Ariquemes (RO). O suspeito, que já cumpria medida cautelar com uso de tornozeleira eletrônica em razão de um processo pelo mesmo crime, foi flagrado com porções de cocaína prontas para venda, dinheiro em espécie e materiais utilizados no fracionamento de entorpecentes.

A ocorrência teve início após a guarnição da Força Tática receber denúncia informando intensa movimentação de pessoas em uma residência localizada na Rua Montes Claros, situação compatível com a prática de tráfico de drogas. As informações também foram compartilhadas com o Núcleo de Inteligência da Polícia Militar, que realizou levantamentos e confirmou indícios que reforçavam a suspeita de comercialização de entorpecentes no imóvel.

Diante dos elementos obtidos, os policiais seguiram até o endereço indicado, onde encontraram o suspeito e a proprietária da residência em frente ao imóvel. Após serem informados sobre a denúncia, a moradora autorizou voluntariamente a entrada da equipe para a realização das buscas, procedimento que foi registrado em vídeo, conforme consta na ocorrência.

Homem foi preso e certamente perderá todos os beneficios

Durante as diligências, os militares localizaram 32 porções de substância com características semelhantes à cocaína, totalizando aproximadamente 24 gramas, todas já fracionadas e acondicionadas para comercialização. Também foram encontradas diversas embalagens plásticas do tipo ziplock, normalmente utilizadas para embalar drogas. No compartimento de uma motoneta estacionada na residência, os policiais encontraram mais embalagens vazias do mesmo tipo, reforçando os indícios da atividade ilícita.

Com o suspeito, a equipe apreendeu R$ 352,00 em dinheiro. Segundo a ocorrência policial, cada porção da droga era comercializada pelo valor de R$ 50, o que evidencia, em tese, a finalidade mercantil do entorpecente apreendido.

Durante consulta aos sistemas policiais, foi constatado que o homem possui antecedentes pelo crime de tráfico de drogas e atualmente cumpre medida cautelar com monitoramento eletrônico. O próprio suspeito confirmou aos policiais que utilizava a tornozeleira em razão do processo criminal em andamento.

Diante da materialidade dos fatos e dos elementos reunidos durante a ação, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), juntamente com toda a droga, o dinheiro e os demais materiais apreendidos, permanecendo à disposição da Justiça.