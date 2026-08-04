Agosto Lilás mobiliza Porto Velho com ações de prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres

Por Adaides Batista/Cram

Publicada em 04/08/2026 às 08h35

O mês de agosto é marcado, em todo o país, pela campanha Agosto Lilás, uma mobilização nacional voltada à conscientização, prevenção e enfrentamento da violência contra as mulheres. A iniciativa faz referência ao dia 7 de agosto, data em que foi sancionada a Lei Maria da Penha, e reúne instituições públicas, organizações da sociedade civil, movimentos sociais e demais integrantes da rede de proteção em ações que fortalecem a promoção dos direitos das mulheres.

Em Porto Velho, a programação é construída de forma integrada por diversos órgãos e instituições que compõem a Rede Lilás, promovendo uma agenda de atividades voltadas à informação, prevenção e fortalecimento das políticas públicas para as mulheres. A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semias), participa dessa mobilização por intermédio do Centro de Referência de Atendimento à Mulher (Cram).

Ao longo do mês, o Cram intensificará sua participação em palestras, rodas de conversa, ações educativas e atividades em escolas, instituições públicas e espaços comunitários, levando informações sobre os direitos das mulheres, os diferentes tipos de violência, os canais de denúncia e os serviços disponíveis para acolhimento e proteção.

Além das ações de prevenção, o Centro de Referência mantém o atendimento especializado às mulheres em situação de violência, oferecendo acolhimento psicossocial, orientação sobre direitos e encaminhamentos à rede de proteção, contribuindo para que cada mulher tenha acesso aos serviços necessários para romper o ciclo da violência.

Para a coordenadora do Cram, Elesandra Lopes, o Agosto Lilás representa uma oportunidade de ampliar o diálogo com a sociedade e fortalecer a prevenção.

Na avaliação de Elesandra Lopes, o Agosto Lilás é um momento estratégico para intensificar o diálogo com a população

“A violência contra as mulheres não pode ser enfrentada apenas quando ela acontece. Precisamos investir, cada vez mais, na prevenção, na informação e na conscientização. Quando levamos esse debate para as escolas, instituições e comunidades, fortalecemos a rede de proteção e mostramos às mulheres que elas não estão sozinhas. O Agosto Lilás reforça que o enfrentamento à violência é uma responsabilidade de toda a sociedade.”

Mais do que uma campanha, o Agosto Lilás representa um compromisso coletivo com a construção de uma sociedade mais justa e segura para as mulheres. Ao promover informação, conscientização e acesso aos serviços especializados, a mobilização fortalece a rede de proteção e reafirma o compromisso do município de Porto Velho com a garantia dos direitos das mulheres e o enfrentamento à violência de gênero.

O secretário municipal de Assistência Social e da Família (Semias), Paulo Afonso, destacou que a campanha Agosto Lilás reforça o compromisso da gestão municipal em ampliar o acesso das mulheres à informação, ao acolhimento e aos serviços especializados de proteção.

"O Agosto Lilás é um momento de mobilização, mas também de reflexão e de fortalecimento das políticas públicas voltadas às mulheres. A Semias, por meio do CRAM, desenvolve um trabalho permanente de acolhimento, orientação e encaminhamento das mulheres em situação de violência, e durante este mês intensificamos nossas ações para levar informação às comunidades, escolas e instituições. Prevenir a violência significa informar, acolher e fortalecer a rede de proteção para que nenhuma mulher se sinta sozinha."

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, ressaltou que o enfrentamento à violência contra as mulheres exige a participação integrada do poder público e da sociedade, destacando que a campanha amplia o alcance das ações de conscientização e prevenção.

"A campanha Agosto Lilás representa o compromisso de Porto Velho com a promoção dos direitos das mulheres e com o combate a todas as formas de violência de gênero. Nossa gestão trabalha para fortalecer a rede de proteção, ampliar o acesso aos serviços especializados e desenvolver ações de prevenção que conscientizem toda a sociedade. Proteger as mulheres é um dever do poder público e uma responsabilidade coletiva, que deve envolver famílias, instituições e toda a comunidade."

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