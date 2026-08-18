Focado em Ação: Para evitar crise hídrica, Dr. Benedito Alves cobra plano de prevenção à seca em Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 18/08/2026 às 08h10

O período de seca em Rondônia exige planejamento e antecipação do poder público. A redução do nível dos rios e as condições climáticas podem dificultar o acesso à água potável, especialmente para comunidades rurais e ribeirinhas que dependem diretamente dos recursos hídricos para suas atividades e necessidades básicas.

A situação reforça a importância de preparar os municípios antes que a falta de água se transforme em uma emergência. Para o deputado estadual Dr. Benedito Alves, a atuação preventiva pode reduzir os impactos da estiagem e garantir que a população tenha acesso ao abastecimento necessário mesmo nos períodos mais críticos.

Os principais desafios

Entre os pontos que precisam estar no planejamento estão:

Abastecimento de água potável: garantir atendimento às comunidades que podem enfrentar maior dificuldade durante a estiagem;

Comunidades rurais e ribeirinhas: mapear antecipadamente as localidades mais vulneráveis;

Monitoramento climático: acompanhar previsões e níveis dos rios para antecipar medidas;

Logística: preparar estruturas e equipamentos para levar água às regiões afetadas;

Atuação municipal: estabelecer planos de emergência antes que a situação se agrave.

A necessidade desse planejamento já pode ser observada em regiões como o Baixo Madeira, onde ações específicas vêm sendo desenvolvidas para garantir água potável às comunidades diante das condições climáticas previstas.

Prevenção para evitar uma crise

A proposta defendida por Dr. Benedito Alves é a criação de um plano preventivo de abastecimento de água, articulando Estado e municípios para identificar as regiões mais vulneráveis e organizar respostas antes do agravamento da estiagem.

“Não podemos esperar a água faltar para começar a procurar soluções. É preciso conhecer as comunidades que estão mais vulneráveis, planejar a logística e garantir que os municípios tenham condições de agir antecipadamente. Prevenir é proteger a população”, defende Dr. Benedito Alves.

O planejamento também deve considerar as necessidades de agricultores e comunidades que dependem da água para atividades produtivas, evitando que a estiagem provoque impactos ainda maiores na economia local.

Água é uma questão de segurança e dignidade

Para o parlamentar, garantir água potável durante períodos de seca não deve ser tratado apenas como uma resposta emergencial, mas como uma política permanente de prevenção.

Com monitoramento, planejamento e atuação antecipada, os municípios podem reduzir os impactos da estiagem e proteger famílias que vivem em regiões mais distantes dos centros urbanos.

A proposta de Dr. Benedito Alves é preparar Rondônia antes da crise chegar, garantindo que água potável esteja disponível para quem mais precisa, especialmente nas comunidades rurais e ribeirinhas.