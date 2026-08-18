Colisão entre caminhões deixa dois mortos e interdita BR-364

Por Pimenta Virtual

Publicada em 18/08/2026 às 08h20

Acidente envolveu um caminhão boiadeiro e um rodotrem, que pegaram fogo após uma colisão frontal no km 619. Rodovia precisou ser totalmente bloqueada durante o trabalho das equipes de emergência.

Uma grave colisão envolvendo dois veículos de carga deixou duas pessoas mortas e provocou a interdição total da BR-364, em Itapuã do Oeste, na tarde desta segunda-feira, 17 de agosto de 2026.

Conforme informações preliminares divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 16h20, no km 619 da rodovia, e envolveu um caminhão boiadeiro e um rodotrem utilizado no transporte de grãos.

Os primeiros levantamentos apontam que os dois veículos teriam se envolvido em uma colisão frontal. Com a violência do impacto, os caminhões pegaram fogo, e uma grande quantidade de fumaça tomou conta do trecho da BR-364.

Imagens registradas por pessoas que passavam pela região mostram os veículos em chamas e uma extensa nuvem de fumaça sobre a rodovia.

Segundo a PRF, há registro preliminar de duas vítimas fatais. Até o momento, as identidades não foram oficialmente divulgadas.

Por causa do incêndio e dos riscos para quem trafegava pelo trecho, foi necessária a interdição total da BR-364 nos dois sentidos.

Equipes da PRF, do Corpo de Bombeiros e da concessionária Nova 364 foram mobilizadas para atender a ocorrência. Enquanto os bombeiros trabalhavam no combate às chamas, as demais equipes atuavam na segurança e sinalização da rodovia.

A orientação inicial era de que a pista permanecesse completamente bloqueada durante o trabalho de combate ao incêndio. Após o controle das chamas e a avaliação das condições de segurança, a previsão era realizar inicialmente uma liberação parcial do tráfego.

Não havia, até as últimas informações divulgadas, uma previsão exata para a normalização completa do trânsito no km 619.

Além do trabalho de retirada dos veículos e limpeza da pista, o local deverá passar pelos procedimentos necessários para determinar as circunstâncias da colisão.

A dinâmica exata do acidente ainda será apurada. Por enquanto, não há informações suficientes para apontar o que teria provocado a colisão frontal entre os dois veículos de carga.

A PRF informou que novas informações deverão ser divulgadas após a consolidação dos dados levantados pelas equipes que atenderam a ocorrência.