Sebrae fortalece cadeia da reciclagem com inovação e inclusão produtiva em parceria com o município de Porto Velho

Por sebrae-ro

Publicada em 18/08/2026 às 08h31

A inovação também pode ser uma ferramenta de transformação social e geração de renda. Em Porto Velho, essa perspectiva ganhou força com a realização tanto do 1º Seminário Porto Velhense de Resíduos Sólidos e do Béra Hackathon, iniciativas que reuniram autoridades, lideranças, profissionais da reciclagem, jovens estudantes e entusiastas da tecnologia para desenvolver soluções voltadas à gestão de resíduos sólidos e à economia circular.

Os eventos ocorreram na última semana, na Biblioteca Francisco Meireles, sendo uma grande parceria entre o Sebrae e a Prefeitura de Porto Velho, integrando uma estratégia mais ampla de fortalecimento da cadeia produtiva da reciclagem no estado.

Mais do que estimular novas ideias para os desafios ambientais do município, a iniciativa está conectada ao trabalho desenvolvido pelo Projeto Pró-Catadores, executado pelo Sebrae, que busca contribuir para a organização e o fortalecimento das cooperativas e associações de catadores. O projeto atua na perspectiva da inclusão produtiva, oferecendo apoio em gestão, capacitação, organização dos processos e melhoria da competitividade dos empreendimentos que integram a cadeia da reciclagem.

A atuação do Sebrae parte do entendimento de que a reciclagem representa não apenas uma importante atividade ambiental, mas também uma oportunidade de geração de trabalho e renda. Em Rondônia, o Projeto Pró-Catadores vem avançando no mapeamento e diagnóstico da cadeia dos resíduos sólidos, etapa considerada fundamental para identificar gargalos, oportunidades e caminhos para melhorar a logística e a comercialização dos materiais recicláveis.

Inovação a serviço da reciclagem

Realizado entre os dias 14 e 16 de agosto, o Béra Hackathon reuniu 68 participantes divididos em 12 equipes, que trabalharam na criação de soluções tecnológicas para problemas relacionados à geração, gestão, reaproveitamento e destinação dos resíduos sólidos em Porto Velho. A equipe Causos ficou em primeiro lugar, seguida por Samaúma e Porto Rec.

Para o Sebrae em Rondônia, a aproximação entre inovação, empreendedorismo e reciclagem representa uma oportunidade de encontrar novas respostas para desafios históricos da cadeia. O próprio Sebrae disponibilizou o evento como uma maratona de inovação do Pró-Catadores, com mentorias especializadas e estímulo à criação de soluções para fortalecer a sustentabilidade, a economia circular e o trabalho dos catadores.

A iniciativa demonstra, ainda, que a transformação da cadeia da reciclagem depende da união de conhecimento, tecnologia, gestão e articulação institucional. Ao estimular a participação de jovens e novos talentos, o Sebrae e o município de Porto Velho ampliam o debate e aproximam a inovação de uma atividade que possui forte impacto econômico, social e ambiental.

O Seminário de Resíduos Sólidos e o Béra Hackathon representam conexões possíveis entre inovação e inclusão produtiva. Ao estimular soluções tecnológicas para os desafios dos resíduos sólidos, a iniciativa reforça uma visão de futuro na qual sustentabilidade, empreendedorismo e geração de oportunidades caminham juntos.

Para o Sebrae em Rondônia, fortalecer os catadores significa também fortalecer uma cadeia produtiva estratégica para o desenvolvimento sustentável dos municípios. A proposta é ajudar a transformar resíduos em oportunidades, ampliar a eficiência dos processos e criar condições para que cooperativas e associações conquistem maior autonomia, produtividade e competitividade.

Mais informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero)