1º Jaru, Brasa e Tradição supera expectativas, com mais de duas toneladas de churrasco vendidas

O Jaru, Brasa e Tradição, primeiro festival de churrasco promovido pela Prefeitura de Jaru, foi um sucesso de público e de vendas, com quase duas toneladas de churrasco vendidas durante o último domingo (16).
O evento aconteceu no Bosque Beira Rio e reuniu cinco assadores de Jaru, Ouro Preto e Ji-Paraná, além de sete empreendedores do ramo de sobremesas e dois que atuaram na venda de bebidas. O público compareceu em peso e prestigiou as apresentações das duplas Erik e Felipe e Marco e Marcio, que animaram o dia com sertanejo e muita moda de viola.
Um dos pontos altos do evento foi o concurso de melhor churrasco, onde seis jurados avaliaram a melhor costela. O primeiro lugar foi para a receita de arepa de costela, do Bolotas Gatronomia; o segundo, para a costela El Toro, preparada pelo El Toro Burguer e Grill; e o terceiro lugar ficou com a costela 364, do 364 Steak House, de Ji-Paraná.
O prefeito Jeverson Lima agradeceu a todo o público presente, disse que o evento entrou oficialmente para o calendário cultural da Prefeitura, e ressaltou ainda o movimento na economia local que o festival proporcionou. “O comércio de Jaru foi aquecido devido ao festival, com diversos empreendedores esgotando rapidamente seus produtos. Para o ano que vem, vamos ampliar a estrutura e fazer o Jaru, Brasa e Tradição ainda maior”, comentou.
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