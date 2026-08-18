Cirone e Noeli lançam campanha com adesivaço na madrugada em Cacoal

Por Assessoria

Publicada em 18/08/2026 às 08h20

A candidata a deputada estadual Noeli do Cirone e o marido Cirone Deiró, que concorre ao cargo de vice-governador, ao lado de Hildon Chaves, deram início, neste domingo (16.08), a campanha oficial desse ano. Os dois foram recebidos por apoiadores e aliados políticos e em seguida, já nos primeiros minutos do dia 16, participaram de um adesivaço.

Noeli disse que aceitou a missão de entrar na política, com o objetivo de dar continuidade ao trabalho do marido. A candidata afirmou que, ela como deputada e Cirone como vice-governador, podem fazer muito mais pelo Estado de Rondônia. “Sei que temos uma equipe muito boa e que ele (Cirone) vai estar comigo”, disse.

Cirone fez um breve relato do trabalho realizado como deputado, que resultou na viabilização de cerca de R$ 150 milhões, para os municípios rondonienses. Ele também agradeceu o apoio da equipe e a confiança dos aliados. “O que nos move são as pessoas, é a vontade de fazer mais pelo Estado de Rondônia”, afirmou.

O deputado afirmou que sua esposa sempre esteve a seu lado e que está preparada para dar seguimento ao trabalho realizado por ele. “A Noeli vai corresponder as expectativas das pessoas e vai trabalhar muito por nosso Estado”, afirmou.